En EU impulsan ley “del buen vecino”; propuesta contra expansionismo

WASHINGTON.– Congresistas del Partido Demócrata propusieron ayer una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, impulsada por el presidente Donald Trump.

La resolución planteó sustituir esa política de vigilancia e intervención de Estados Unidos en la región con una política de “Nuevo Buen Vecino” y “fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz”, señaló el texto.

La resolución, presentada por la representante Nydia Velázquez, de Nueva York, hace un listado de todas las intervenciones militares, directas o indirectas, de su país en América Latina al sur de su frontera.

Además, propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región.

También propone la creación de una contraloría independiente en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras medidas.

La resolución, apoyada inicialmente por 18 legisladores, según Nydia Velázquez, ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación.

Los recientes acontecimientos ameritan que vuelva a ser presentada, aseveró la congresista.

“Esto no va de luchar contra el narcotráfico o promover democracia. Se trata de un cambio de régimen, y de controlar los recursos de otras naciones”, criticó Velázquez.

Con el tiempo la Doctrina Monroe “vino a ser interpretada por muchos responsables en Estados Unidos como un mandato para interferir en los asuntos soberanos” de los países vecinos, explicó el documento legal.