Estados Unidos cierra el espacio aéreo de El Paso por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante 10 días, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde la terminal. La medida comenzó la noche del martes y se extenderá hasta la noche del 20 de febrero, afectando vuelos comerciales, de carga y de aviación general.

El aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo responden a “razones especiales de seguridad”, aunque no se ofrecieron detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en sus redes sociales que las restricciones se impusieron “con poca antelación” y que está a la espera de recibir más instrucciones de la FAA.

Impacto en la región fronteriza

El Paso, con una población cercana a los 700 mil habitantes y un área metropolitana mayor al incluir a la vecina Ciudad Juárez (México), es un centro clave de comercio transfronterizo. El cierre del aeropuerto, que gestionó 3.49 millones de pasajeros en los primeros 11 meses de 2025, se prevé que cause interrupciones significativas en la movilidad y en las operaciones comerciales.

Aerolíneas afectadas

Entre las compañías que operan en El Paso se encuentran Southwest, United, American y Delta, además de otras aerolíneas regionales. Todas ellas deberán suspender sus operaciones durante el periodo de restricción.

El aeropuerto se describe como la puerta de entrada al oeste de Texas, sur de Nuevo México y norte de México. Además, se encuentra junto al Biggs Army Airfield, un aeródromo militar estadounidense, lo que refuerza la importancia estratégica de la zona.

El cierre del espacio aéreo se produce en un momento en que Estados Unidos ha reforzado medidas de seguridad en la frontera, incluyendo la ampliación del sistema de boyas con sensores en el Río Bravo frente a Piedras Negras, como parte de sus políticas de control migratorio y vigilancia.