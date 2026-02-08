Sanae Takaichi arrasa en elecciones legislativas de Japón y promete rigor fiscal

Las elecciones legislativas celebradas en Japón este 8 de febrero le devolvieron la mayoría absoluta al Partido Liberal Democrático (PLD) en la Cámara Baja del Parlamento, consolidando así el liderazgo de la primera ministra Sanae Takaichi, quien lleva apenas cuatro meses en el cargo.

De acuerdo con estimaciones de la cadena pública NHK, basadas en encuestas de salida, el PLD obtendría entre 274 y 328 escaños, un salto significativo frente a los 198 que tenía antes de la disolución de la Cámara.

Es importante precisar que la mayoría absoluta se alcanza con 233 de los 465 asientos, umbral que el partido gobernante superaría con holgura si se confirman los resultados oficiales, informó AFP.

Las encuestas de salida le dan el triunfo legislativo al PLD. REUTERS

La jornada electoral estuvo marcada por fuertes nevadas en amplias zonas del país, incluida Tokio, una ciudad donde la nieve es poco habitual en invierno. Pese a las condiciones meteorológicas adversas, los centros de votación permanecieron abiertos hasta las 20:00 horas locales y miles de ciudadanos acudieron a las urnas.

En el norte del país, en la región de Aomori, un hombre de unos 70 años explicó a la televisión pública que tuvo dificultades para llegar a votar debido al mal estado de las carreteras cubiertas de nieve.

Creo que es importante venir para que también podamos participar adecuadamente en la política”, declaró a AFP una votante de 50 años, de apellido Kondo, a las afueras de un centro electoral en la capital.

De confirmarse las proyecciones, se trataría del mejor resultado del Partido Liberal Democrático desde 2017, cuando el entonces primer ministro Shinzo Abe, mentor político de Sanae Takaichi, logró una victoria similar.

Las elecciones legislativas transcurrieron en medio de condiciones ambientales adversas. REUTERS

¿Cuáles fueron las promesas del PLD?

La campaña electoral, una de las más breves en la historia reciente de Japón con apenas 16 días, giró en torno a la situación económica. La inflación, un fenómeno poco común en la economía japonesa durante décadas, se convirtió en la principal fuente de descontento entre los votantes.

Para hacer frente a esta presión, el gobierno de Takaichi impulsó un paquete de estímulo de 135,000 millones de dólares, además de prometer durante la campaña la suspensión del impuesto al consumo en los alimentos, una medida popular entre los hogares de ingresos medios y bajos.

Sin embargo, el panorama fiscal sigue siendo delicado. La deuda pública japonesa supera el doble del tamaño de su economía, mientras que en las últimas semanas los rendimientos de los bonos del Estado a largo plazo alcanzaron máximos históricos, generando nerviosismo en los mercados financieros.

Consciente de ello, Takaichi buscó enviar un mensaje de calma tras el cierre de las urnas y se comprometió públicamente a mantener una política fiscal responsable, luego de que algunas de sus propuestas iniciales provocaran volatilidad en los mercados y un repunte en los intereses de la deuda soberana.

Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva”, afirmó Takaichi en declaraciones televisadas, al tiempo que aseguró que su objetivo es “construir una economía fuerte y resiliente”.

El mensaje buscó equilibrar sus promesas de estímulo con la necesidad de contener el endeudamiento, en un contexto global de tasas de interés más altas y creciente incertidumbre económica.

Sanae Takaichi lleva cuatro meses en el cargo. AFP

Política exterior: línea dura frente a China

En el ámbito internacional, Takaichi es considerada un ‘halcón’ frente a China. Apenas dos semanas después de asumir el cargo en octubre, sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza, una declaración que provocó una rápida reacción de China.

Pekín convocó al embajador japonés, advirtió a sus ciudadanos sobre los viajes a Japón y realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia, según recordó AFP. China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado político de Takaichi, la elogió recientemente como una “líder fuerte, poderosa y sabia que ama verdaderamente a su país”, reforzando la percepción de un eje ideológico conservador en política exterior.

El presidente de EU respalda a la primera ministra japonesa. REUTERS

Quién es Sanae Takaichi

Sanae Takaichi es una figura clave del ala ultraconservadora del Partido Liberal Democrático. Admiradora declarada de Margaret Thatcher, defiende una agenda de nacionalismo económico, disciplina fiscal a largo plazo y una postura estricta en materia de migración.

La política de 64 años asumió como primera ministra en octubre de 2025 tras la dimisión de su compañero de partido Shigeru Ishiba y rápidamente consolidó su liderazgo al convocar elecciones anticipadas.

Considerada heredera política del legado de Shinzo Abe, Takaichi ha logrado atraer no solo al electorado tradicional del PLD, sino también a sectores más jóvenes, combinando un discurso de firmeza internacional con promesas de alivio económico interno.

Su victoria legislativa la coloca ahora en una posición de fuerza para impulsar reformas clave, aunque también la enfrenta al reto de equilibrar estímulos sociales, estabilidad financiera y tensiones geopolíticas en una de las economías más grandes del mundo.

Takaichi ha llegado a distintos sectores del PLD. AFP

Con información de AFP.