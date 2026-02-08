Dinamarca busca acuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia sin ceder soberanía

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, aseguró que su país dialoga con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que respete la integridad territorial de Groenlandia; sin embargo, también dejó en claro cuáles serán sus puntos no negociables.

Y, aunque el funcionario admitió que todavía no existe una solución definitiva, sí dijo que se puede interpretar como una señal muy positiva el hecho de que las negociaciones con la administración de Donald Trump sigan abiertas, pero “aún no hemos superado la crisis”, agregó.

Durante una rueda de prensa celebrada en Nuuk, capital del territorio autónomo, Rasmussen aseguró que la evolución de las conversaciones permite albergar cierto optimismo, aunque evitó adelantar conclusiones:

Lo tomo como una señal de que debería ser posible encontrar una solución respetando nuestras líneas rojas”, declaró junto con sus homólogas de Canadá y Groenlandia, de acuerdo con un reporte de la televisión pública danesa DR.

Dinamarca espera un acuerdo con EU que respete la soberanía de Groenlandia. Europa Press

Groenlandia pide calma ante negociaciones

Por su parte, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también reconoció que las conversaciones todavía no han alcanzado el punto esperado y pidió paciencia para permitir que el equipo negociador avance sin presiones externas.

Queda un largo camino por recorrer y es demasiado pronto para decir dónde acabaremos”, afirmó Motzfeldt, quien subrayó que las conversaciones para un eventual pacto a tres bandas (Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos) “apenas han comenzado su trabajo”.

La postura de la isla refleja una doble preocupación: por un lado, mantener su autonomía política dentro del Reino de Dinamarca y, por otro, evitar que las crecientes ambiciones geopolíticas de Washington en el Ártico deriven en una pérdida de control sobre su territorio.

Autoridades de Groenlandia también confían en que habrá un acuerdo entre Dinamarca y EU. Europa Press

Groenlandia, rica en recursos naturales y estratégicamente clave para la seguridad regional, se ha convertido en uno de los principales focos de interés internacional en los últimos años. De ahí que el gobierno estadounidense haya externado en las últimas semanas su intención de adquirir la isla, e incluso anexarla a su territorio.

Aunque luego en enero Donald Trump aseguró haber acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un “marco para un futuro acuerdo” sobre la isla, al tiempo que anunció la retirada de los aranceles que había amenazado imponer a ocho países europeos que no apoyaban su planes.

Canadá abre consulado y refuerza el frente diplomático

En paralelo a las negociaciones, Canadá inauguró oficialmente un consulado en Groenlandia. La delegación canadiense, encabezada por la ministra de Exteriores Anita Anand, escenificó así el respaldo de Ottawa a la isla y a Dinamarca frente a las presiones estadounidenses.

Anand explicó que la nueva oficina consular se centrará en tres áreas clave:

El desarrollo de infraestructuras. El fortalecimiento de los lazos económicos. La cooperación en materia de seguridad y defensa en el Ártico.

Canadá abrió un consulado en Groenlandia. X: @AnitaAnandMP

Esta iniciativa se suma a movimientos similares anunciados previamente por Francia, que también ha expresado su apoyo a la integridad territorial de Groenlandia.

El creciente interés de países occidentales en establecer presencia diplomática en la isla responde al papel estratégico del Ártico, una región cada vez más relevante por el deshielo, las nuevas rutas marítimas y la competencia por recursos energéticos y minerales.

Entre ellos, tierras raras fundamentales para la fabricación de tecnologías limpias, baterías, imanes y sistemas militares, así como uranio, zinc, hierro, oro, grafito y níquel.

Además, posee un potencial significativo de hidrocarburos (petróleo y gas) en sus aguas árticas, aún poco explotado.

Ubicación estratégica de Groenlandia en el Ártico. Europa Press

Con información de Europa Press.