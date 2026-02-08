Mantienen opción de ataque a bases de EU; conversaciones en Omán

PARÍS.— El jefe de la diplomacia de Irán, Abás Araqchi, dijo ayer que espera que las conversaciones con Estados Unidos se reanuden pronto, pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de un ataque militar estadunidense.

Araqchi dijo que el programa de misiles de Irán “nunca fue negociable” en las conversaciones que ambas partes mantuvieron el viernes en Omán, según extractos publicados en su canal oficial de Telegram durante una entrevista con la cadena Al Jazeera.

Araqchi señaló que Irán está listo “para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento” de uranio, que es “nuestro derecho inalienable y debe continuar”.

Según el canciller, las conversaciones en Omán se limitaron al programa nuclear, como exigía Irán.

Los diálogos en Omán fueron los primeros desde que las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos colapsaron el año pasado tras la campaña de bombardeos de Israel contra Irán, que desencadenó una guerra de 12 días.

Araqchi advirtió que, ante una nueva ofensiva de Estados Unidos, “atacaremos sus bases (militares) en la región”.

Israel informó ayer que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente estadunidense Donald Trump para “discutir las negociaciones con Irán”, según un comunicado oficial.

Sanciones, en vigor

Donald Trump calificó el viernes las conversaciones de “muy buenas” y prometió otra ronda de negociaciones la próxima semana.

Pese a ello, firmó un decreto que entró en vigor ayer y que ordena la “imposición de aranceles” a los países que sigan haciendo negocios con Irán; más de una cuarta parte de su comercio es con China.

EU también anunció nuevas sanciones contra numerosas entidades navieras y buques, destinadas a frenar las exportaciones de petróleo de Irán.

Las conversaciones en Omán se produjeron en medio de un importante refuerzo militar estadunidense en la región a raíz de la represión de Irán contra las protestas que comenzaron a finales de diciembre, desatadas por la crisis económica.