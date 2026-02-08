Cuba cierra hoteles por cerco de EU; activa un plan de emergencia

El gobierno de Cuba inició una reestructuración forzada de su economía ante el desabasto de combustibles derivado del cerco impuesto por Estados Unidos.

Algunas de las medidas de emergencia afectan al turismo, uno de los motores de la isla, pues se cerrarán hoteles y los turistas serán trasladados a otras instalaciones, con el objetivo de concentrar el consumo energético.

· 1.8 millones de turistas tuvo Cuba el año pasado, su peor registro desde 2002, sin contar los años del covid-19

Al menos dos grandes complejos de playa en Cayo Coco cerraron y sus 200 huéspedes serán enviados a Sol Cayo Coco, a 50 kilómetros de distancia.

Otras acciones, aprobadas en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan “proteger y asegurar los servicios básicos a la población”, son que a partir de mañana se acortará la semana laboral en las empresas estatales, de lunes a jueves. Otras de plano cerrarán y en otras se hará trabajo a distancia.

Se restringirá la venta de combustibles, de por sí acotada, y se reducirán las corridas entre provincias para autobuses y trenes. En materia educativa, se recortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.

En México, los buques de la Marina Papaloapan e Isla Holbox estaban listos ayer para partir del puerto de Veracruz, donde en días pasados fueron cargados de ayuda humanitaria, con insumos como leche, carne, huevo y pan empaquetado.

Cierran hoteles y reducen venta de gasoline; medidas de emergencia

Las políticas de presión del presidente estadunidense Donald Trump “nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo”, dijo el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en un programa de la televisión estatal.

Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, destacó que las medidas fueron aprobadas en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan “proteger y asegurar los servicios básicos a la población”.

Al menos dos grandes complejos turísticos de playa en Cayo Coco, en la costa norte de Cuba, cerrarán a partir de este fin de semana y unos 200 huéspedes serán trasladados al Sol Cayo Coco, a unos 50 kilómetros de distancia, reportó Bloomberg.

Un empleado del hotel Mojito Cayo Coco explicó que no había combustible para que los empleados pudieran transportarse al resort.

La crisis energética también afecta a instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero, en oeste de la isla caribeña.

“Las autoridades cubanas han decidido de manera unilateral reagrupar a ciertos viajeros en hoteles con mayores niveles de ocupación para ayudar a garantizar la continuidad del servicio y la calidad general del mismo”, señaló Transat AT Inc., aerolínea y empresa canadiense de viajes, en un comunicado.

WestJet Airlines Ltd. y Sunwing Vacations, empresas de viajes, comunicaron que siguen la situación en Cuba y las indicaciones del gobierno canadiense.

Canadá, cuyos ciudadanos suelen viajar a Cuba en esta época del año en busca de calor, emitió esta semana la recomendación de “ejercer un alto grado de precaución” ante la escasez de bienes básicos en la isla.

En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.

La corporación Cimex, del conglomerado empresarial GAESA, precisó que “hasta que las condiciones lo permitan, se pospondrán las ventas de combustibles en pesos cubanos y la comercialización de diésel en dólares para los ciudadanos”.

Las estaciones de servicio en dólares venderán gasolina a través de turnos gestionados en la aplicación móvil estatal Ticket y con un límite de hasta 20 litros por persona y vehículo, reportó EFE.

Trump ha intensificado sus amenazas contra Cuba desde el ataque del 3 de enero a Venezuela con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, y asumió el control del sector petrolero venezolano.

Además de cortar el flujo de crudo venezolano, firmó la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla, y dijo el lunes que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.