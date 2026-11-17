El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles, hora de Manila, que las autoridades estadunidenses no han encontrado ninguna evidencia de que las interrupciones recientes de plataformas tecnológicas estén relacionadas entre sí o sean obra de actores malintencionados.

Rubio hizo una pausa en su agenda diplomática para calmar la preocupación de los estadunidenses por la reciente suspensión de vuelos, además de las interrupciones en servicios bancarios y de comunicaciones.

Más temprano el martes, una red de máxima seguridad que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) utiliza para sus comunicaciones internas se cayó, reconoció la agencia.

Lo que dijo Rubio sobre las fallas

El jefe de la diplomacia estadunidense habló con periodistas en Manila, durante un viaje por Asia con el presidente Donald Trump:

"Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia en absoluto; no tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás", afirmó Rubio.

Rubio añadió:

"Ni razón para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores malintencionados, con piratas cibernéticos, con delincuentes, o con otro Estado".

Las fallas que preocupan a los estadunidenses

La suspensión de vuelos fue la más visible. El viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener todos los despegues del país durante más de cuatro horas, lo que dejó más de 6 mil 600 vuelos cancelados, según datos recogidos por EFE.

Según Duffy, unos 3 mil 500 aviones estaban en el espacio aéreo cuando se ordenó la suspensión. Las autoridades descartaron un ciberataque y atribuyeron la falla a un sistema de control aéreo obsoleto, en medio de la sustitución del cableado de cobre por fibra óptica.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que no hay evidencia de algo malicioso ni de que el problema esté relacionado con la inteligencia artificial.

Un día antes, el jueves 12 de noviembre, una caída de Microsoft dejó sin acceso a Outlook y afectó a Teams y Copilot en usuarios de 74 países. La empresa afirmó que no se trató de un ciberataque y, hasta ahora, no ha publicado la causa raíz.

El martes, la NSA habló de una degradación temporal de su red interna, llamada NSA Net, durante un mantenimiento rutinario programado. Funcionarios citados por CBS News indicaron que no hay evidencia de un ciberataque, y la agencia escalonó los horarios de llegada de su personal. Según NewsNation, que cita al New York Times, la NSA lo catalogó como un código amarillo, el segundo nivel de alerta de tres.

Las explicaciones oficiales apuntan, por ahora, a causas distintas para cada caso, y ninguna autoridad ha presentado pruebas de que los incidentes estén conectados.