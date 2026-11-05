¿Marco Rubio renuncia al gobierno de Trump? Departamento de Estado responde a investigación

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó una publicación del diario británico The Independent sobre la presunta intención de Marco Rubio de renunciar a su cargo para preparar una candidatura presidencial en 2028. El gobierno calificó el reporte como completamente falso y negó que existan indicios de una posible salida del funcionario.

La respuesta fue difundida por Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien cuestionó desde su cuenta en X las afirmaciones del periodista Andrew Feinberg, uno de los autores de la investigación.

Estas son noticias falsas completamente infundadas, procedentes de ‘fuentes’ anónimas inventadas. No sorprende que este engaño totalmente fabricado sea difundido por Andrew Feinberg, quien recientemente trabajó para un medio de comunicación propiedad del Estado ruso. Esperamos volver a examinar este ‘reportaje’ en las próximas semanas para celebrar otro humillante autogol de The Independent”, escribió Johnson.

¿De dónde surgieron los rumores sobre Rubio?

La declaración del funcionario se produjo después de que The Independent publicara una investigación firmada por David Maddox y Andrew Feinberg, en la que se señala que Rubio estaría considerando abandonar la administración de Donald Trump para buscar la nominación del Partido Republicano a la presidencia en las elecciones de 2028.

El periódico atribuyó esta posibilidad a fuentes políticas estadounidenses y funcionarios británicos que hablaron bajo condición de anonimato.

Según el reportaje, las especulaciones sobre el futuro del secretario de Estado aumentaron después de la derrota republicana en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

Algunas de las fuentes consultadas plantearon que Rubio podría intentar distanciarse de las decisiones más controvertidas de Trump antes de una eventual campaña presidencial.

Uno de los factores señalados por el periódico es la guerra con Irán, cuyo impacto político y económico ha generado cuestionamientos contra la administración estadounidense.

De acuerdo con una fuente cercana a Rubio citada por The Independent, permanecer en el gabinete podría perjudicar sus posibilidades de competir por la candidatura republicana frente al vicepresidente JD Vance, quien también es considerado un posible aspirante para 2028.

También hay versiones que descartan su salida

La investigación también incluyó testimonios que contradicen la posibilidad de una renuncia. Un funcionario de la administración aseguró que Rubio no había mostrado señales de querer abandonar su cargo.

Por su parte, otra fuente cercana a la Casa Blanca consideró que el secretario podría optar por permanecer en sus funciones para proyectar estabilidad después del revés electoral republicano.

La Casa Blanca también rechazó la publicación. Su portavoz, Davis Ingle, acusó al diario británico de difundir teorías conspirativas falsas sobre Trump y su equipo, además de defender la continuidad de los funcionarios que forman parte de la administración.

En septiembre, el propio Rubio intentó reducir las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial. Según recordó The Independent, entonces declaró que no tenía planes de competir por la Casa Blanca y que estaba concentrado en sus responsabilidades dentro de la administración.