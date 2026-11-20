Texas ejecutó el jueves a Reinaldo Dennes, de 70 años, en un procedimiento que se prolongó más de una hora porque el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada y colocar las dos agujas intravenosas por las que se administró pentobarbital. Según los testigos, Dennes gritó de dolor durante la ejecución.

Las autoridades penitenciarias afirmaron que todos los protocolos se siguieron de manera adecuada. El caso se produce en un contexto de renovado escrutinio de la pena capital, semanas después de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee.

Una ejecución de más de una hora

Dennes pronunció una breve declaración en la que expresó su deseo de que sus seres queridos supieran que, durante los últimos 30 años, se había sentido bendecido al conocer el amor del Padre.

Luego se dirigió al director de la prisión.

"¡Adelante, director!", dijo Dennes.

Casi de inmediato, Dennes empezó a quejarse del dolor, según testigos.

¡El dolor! ¡Vamos! ¡Vamos!", exclamó. Tras proferir un insulto, imploró al Padre que le quitara ese dolor.

Después gritó que la pierna derecha le estaba matando, y la describió como un calambre. Tras otro improperio, añadió que no creía que aquello fuera normal.

El reverendo Jeff Hood, otro de los testigos, dijo que fue, con mucho, la peor ejecución que ha presenciado.

Dennes fue condenado por el asesinato de Janos Szucs en 1996, en Houston. Esto se sabe del caso. Especial.

"Gritó dos veces: '¡No funciona como debería!'", relató Hood.

El procedimiento concluyó a las 7:07 p.m., 63 minutos después de que Dennes fuera sujetado a la camilla. Un médico declaró su muerte a las 7:08 p.m. en la penitenciaría de Huntsville.

La versión oficial y las dudas

La portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Amanda Hernández, reconoció que hubo varios intentos fallidos de localizar una vena, antes de que el equipo insertara las agujas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello. No precisó cuántos intentos fracasaron, pero dijo que los puntos finales se ajustaban a los procedimientos del estado.

Hernández sugirió que Dennes pudo haber exagerado el dolor, porque comenzó a quejarse antes de que se administraran las sustancias y dijo sentir dolor en zonas donde no había ninguna vía.

No es la primera vez que tenemos que colocar vías intravenosas en otras zonas. Tampoco es la primera vez que un recluso alega sentir dolor de inmediato", señaló Hernández.

Dennes fue condenado por el asesinato, en 1996, de Janos Szucs, un comerciante de diamantes hallado con múltiples disparos en su oficina de Houston. Su ejecución coincidió con la de Thomas Mitchell Overton, en Florida, la vigésima del año en ese estado.

Un nuevo cuestionamiento a la inyección letal

El uso de pentobarbital está bajo escrutinio desde septiembre, cuando Pike, de 50 años, sobrevivió a dos intentos de ejecución en Tennessee y fue trasladada al hospital en estado crítico.

Sus abogados sostienen que las dosis probablemente no ingresaron al torrente sanguíneo, sino que se acumularon en sus brazos y le provocaron quemaduras y ampollas. Se cree que es la única persona que ha sobrevivido a una inyección letal.

El año pasado, una revisión del gobierno federal durante la administración de Joe Biden planteó preocupaciones sobre el potencial del fármaco para causar dolor y sufrimiento innecesarios. Biden prohibió su uso en ejecuciones federales, pero los estados pueden elegir sus propios métodos.

Florida, bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, ha realizado más de la mitad de las 39 ejecuciones de este año en Estados Unidos. Las ejecuciones de dos septuagenarios han puesto de relieve, además, el envejecimiento de la población en el corredor de la muerte.