Rubio niega que tenga planes de dejar el Departamento de Estado para ser candidato

El secretario de Estado Marco Rubio desmintió que planee dejar el cargo tras la derrota de los republicanos en las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, según dijo en una entrevista con The New York Times este jueves.

Rubio, que también ejerce como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, es considerado por muchos como un potencial candidato en las elecciones presidenciales de 2028.

Rubio descarta irse y evita hablar de 2028

Sobre su permanencia en el gobierno, Rubio fue tajante con el diario:

"Siempre ha sido mi intención", declaró Rubio al Times, al referirse a trabajar para Trump hasta el final de su mandato.

Pocos días antes de las elecciones del pasado martes, el secretario de Estado hizo una inusual aparición junto a Trump en un mitin. Subió brevemente al estrado para dirigirse a una multitud que lo aclamaba. El acto se realizó el 1 de noviembre en Texas, según reportes de medios estadunidenses.

Este jueves, esquivó preguntas sobre su futuro político:

Rubio.

Acerca de los rumores sobre si estaba considerando dejar el gobierno, Rubio respondió:

"Para ser sincero, no sé de dónde salen estas cosas", dijo Rubio.

El Departamento de Estado rechaza los reportes

El jueves por la mañana, Bloomberg News informó de que Rubio estaba sopesando dejar la administración. Según el reporte, Rubio había hablado con funcionarios de la Casa Blanca sobre su dimisión y le pidieron que se quedara. El Times, por su parte, había informado de que Rubio evaluaba sus próximos pasos tras las pérdidas republicanas en las legislativas.

El Departamento de Estado rechazó con vehemencia las versiones sobre la salida de Rubio. Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, calificó así el artículo de Bloomberg:

"Totalmente inventado", dijo Dylan Johnson.

También rechazó un informe del medio The Independent, según el cual Rubio planeaba lanzar su candidatura para la nominación presidencial republicana de 2028:

Noticia falsa completamente infundada", dijo Dylan Johnson sobre ese informe.

Rubio ha dicho anteriormente que apoyaría al vicepresidente JD Vance si se presenta a la presidencia. Vance también es considerado ampliamente como un posible candidato en 2028.

La especulación sobre una dupla de ambos funcionarios no es nueva. En octubre de 2025, a bordo del Air Force One rumbo a Japón, Trump habló de los dos y dijo que juntos serían una fórmula fuerte:

Si alguna vez formaran un grupo, sería imparable", dijo Trump.

Dos días después, en el pódcast Pod Force One, Vance descartó que hubiera tensión con Rubio y calificó de prematura la discusión sobre una fórmula Vance-Rubio para 2028:

"Marco es mi mejor amigo en la administración", dijo Vance.