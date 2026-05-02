ROMPEN RECÓRD MUERTES BAJO CUSTODIA DE ICE

Desde que inició el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han muerto 49 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). De los cuales 15 son mexicanos.

En 2025, fallecieron 31 personas, la cifra más alta desde 2004, un año después de la creación de ICE, bajo el gobierno del exmandatario George W. Bush.

Se disparan las muertes bajo custodia del ICE. Fallecimientos de adultos no estadunidenses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por año natural Fuente: ICE. Statista.

Y en lo que va de 2026, han perecido 18. El último caso es un ciudadano de Cuba, de 33 años, quien murió en un centro de Georgia el pasado martes.

Con lo cual, de seguir la tendencia actual, al final del año en curso se podrían registrar hasta 60 víctimas letales bajo la detención de ICE, según una estimación elaborada por Austin Kocher, académico experto en migración.

Para Ricardo Sepúlveda, doctor en derecho de la Universidad Panamericana y especialista en derechos humanos, esto es una muestra de que la migración se encuentra en un punto crítico en la política estadunidense.

Estamos entrando a una etapa de crisis del modelo migratorio en Estados Unidos”, dijo el experto en entrevista con Excélsior.

Analizar el récord de muertes de migrantes detenidos por ICE bajo ese lente permite explicar el auge de este fenómeno como un elemento clave del carácter “invasivo y antiderechos humanos” de la política migratoria de la segunda administración de Trump.

En el mismo sentido se pronunció la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) en un reporte publicado el martes pasado.

No son tragedias aisladas sino más bien los resultados predecibles de un sistema plagado por la negligencia, el abuso y la impunidad”, afirmó la organización en su informe titulado Muertes en detención: ICE aumenta la cantidad de centros de detención, a pesar de la cifra récord de muertes.

LATINOS ENCABEZAN LISTA DE VÍCTIMAS

Fallecimientos bajo custodia o en centros de detención de ICE por continente de origen Excélsior

Un conteo elaborado por este diario, a partir de datos de ICE, reveló que los migrantes que han muerto en custodia bajo la segunda administración de Trump son, en su mayoría, latinoamericanos, con 62.5%.

Con 29.2%, le siguen nacionales de países asiáticos. En el caso de migrantes africanos, representan 4.2%, europeos, 2.1% e incluso un canadiense, 2.1%.

Mientras que en un conteo por nacionalidad, el primer lugar lo ocupa México, con 15 casos, y le siguen Honduras y Cuba, con cuatro cada uno; China, Vietnam y Haití, con tres cada uno.

Los datos sobre los migrantes que han muerto en custodia, según los informes publicados por la propia agencia, revelan que 53% de los muertos tienen más de 45 años de edad y 15% tienen más de 65 años.

Fallecimientos bajo custodia o en centros de detención de ICE por edades del 1 de enero 2025 al 18 de marzo 2026 Análisis de KFF de los informes, comunicados de prensa y declaraciones de ICE

Esto es sintomático, según Sepúlveda, de un cambio en los perfiles demográficos de los detenidos, con respecto a administraciones pasadas. Es decir, en el segundo gobierno de Donald Trump, ha aumentado la edad promedio de los detenidos en centros de ICE.

Detener a migrantes de mayor edad, que probablemente habían entrado a Estados Unidos hace ya tiempo y habían vivido ahí por varios años aunque no estuvieran regularizados, muestra el efecto concreto que ha tenido la criminalización generalizada de la inmigración irregular del discurso del gobierno de Trump, subrayó.

Lo anterior es una muestra del cambio en las estrategias federales, pues ya no sólo se detienen a los migrantes no documentados en las fronteras y puntos de entrada, sino que también se les arresta en sus casas, en sitios de trabajo o llevando a sus hijos a la escuela, incluso en el tribunal migratorio.

El estudio del Proyecto de Datos sobre la Deportación de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reportó un aumento de 1000% de detenciones en la vía pública y en localidades residenciales en el primer año de la segunda administración de Trump.

Según el académico, esta diversificación de las tácticas y expansión del área de operaciones de ICE, que desde febrero 2025 incluye lugares antes protegidos como escuelas, juzgados o iglesias, genera una mucho mayor inseguridad jurídica.

Lo cual constituye, para él, una gran violación de derechos humanos cometida por la política migratoria de Trump.

La política migratoria de Trump, desde su campaña electoral, propuso un millón de deportaciones por año entre otros objetivos inéditos de detención y expulsión de migrantes, en especial, delincuentes.

Sin embargo, según reportes de medios estadunidenses, los inmigrantes sin antecedentes penales ya representan la mayoría de los detenidos por ICE.

En consecuencia, ha aumentado el número de personas en detención, que, según los últimos datos disponibles, es de 70 mil migrantes, la cifra más alta registrada en la historia de ICE.

Además, ICE busca una expansión de la infraestructura y capacidad de detención a 96 mil 600 personas en los años que vienen.

HACINAMIENTO Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA

El rápido aumento en el número de arrestos ha llevado a una sobreocupación de los centros de detención.

ACLU reveló que estos centros se encuentran por debajo de los estándares básicos de salud y seguridad impuestos por el Congreso, en especial en términos de personal y material médico.

Asimismo, abogados denunciaron retrasos intencionales en el cuidado para condiciones médicas preexistentes, que han llevado a muertes completamente prevenibles de migrantes en centros de detención.

Causas de muerte notificadas por ICE en los fallecimientos ocurridos bajo custodia o detención del ICE, del 1 de enero 2025 al 18 de marzo de 2026 Fuente: Análisis de KFF de los informes, comunicados de prensa y declaraciones de ICE

El 69.5% de los decesos se debieron a complicaciones de salud agravadas innecesariamente por la falta de atención especializada.

El suicidio también figura como una de las causas principales de muerte, con 19.5%.

Sin embargo, la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos han denunciado prácticas de subregistro como el traslado de individuos en estado crítico a hospitales cercanos, para no tener que contabilizar sus muertes en sus reportes oficiales.

A esto se suma el cierre de las agencias internas encargadas de realizar inspecciones de estos centros y gestionar las denuncias de los migrantes contra sus condiciones de detención, ordenada por Trump en sus primeros meses de regreso en la Casa Blanca.

Asimismo, en los comunicados de prensa que incluyen la información más actualizada de los decesos, ICE incluye calificativos como "Criminal profesional y migrante ilegal en custodia de ICE muere".

Esta opacidad alcanza también a los gobiernos de los países de origen de las víctimas. El doctor Ricardo Sepúlveda llamó a elevar la presión diplomática y jurídica contra el gobierno de EU: “Sí, estamos en un momento crítico. Vale la pena levantar la voz, hacer reflexiones y análisis para lograr soluciones diferentes.