Rescatan y liberan a la ballena “Timmy” tras semanas varada en costas de Alemania

La ballena varada durante semanas en las costas de Alemania fue liberada este sábado en aguas abiertas del mar del Norte, tras ser remolcada en una barcaza, informó a la AFP una promotora de la misión de rescate.

Apodada “Timmy”, el cetáceo había sido descubierto el 23 de marzo en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, en el norte del país. Aunque logró liberarse en varias ocasiones, volvía a quedar atrapado, lo que llevó a algunos expertos a considerarla en agonía y a las autoridades a declarar inútil su rescate.

Liberación en aguas abiertas frente a Dinamarca

Ante la presión pública y la empatía generada por el caso, dos empresarios impulsaron una última operación para trasladar al animal desde el mar Báltico hacia el mar del Norte.

Karin Walter-Mommert, una de las financiadoras, señaló que “Timmy” abandonó la barcaza a las 08H45 (06H45 GMT) frente a las costas de Dinamarca.

Operación "Timmy": Rescate en el Mar del Norte Traslado exitoso desde las costas de Alemania 08:45 AM HORA DE LIBERACIÓN ACTIVO RASTREO POR GPS NORTE DIRECCIÓN ÁRTICO Detalles de la Misión Remolcada en barcaza financiada por privados. Remolcada en barcaza financiada por privados. Evaluada por 2 veterinarios especialistas. Evaluada por 2 veterinarios especialistas. Liberada frente a las costas de Dinamarca. Liberada frente a las costas de Dinamarca. Pronóstico: Bordeando la costa noruega. Pronóstico: Bordeando la costa noruega. CRONOLOGÍA DE LA SAGA: 23 Mar: Descubierta en banco de arena (Lübeck). Abril: Autoridades dan por inútil el rescate. Mayo: Empresarios activan plan de remolque. Hoy: Ballena nada libre de forma autónoma.

El animal expulsó aire al salir y ahora nada de forma autónoma. Según explicó, avanza en la “dirección correcta” y debería continuar bordeando la costa noruega rumbo al Ártico.

Una operación marcada por críticas y dudas

El rescate no estuvo exento de controversia. Las autoridades alemanas habían decidido a inicios de abril abandonar los intentos, lo que generó indignación pública.

Posteriormente, aceptaron el plan financiado por los empresarios, aunque varios especialistas advirtieron que el animal estaba demasiado debilitado y que el traslado podría aumentar su sufrimiento.

Sin embargo, dos veterinarios que evaluaron a la ballena a distancia concluyeron que era “transportable desde el punto de vista médico”.

Según Walter-Mommert, el cetáceo presentaba pequeñas heridas superficiales, probablemente causadas por el mar agitado durante el traslado.

Un fenómeno poco frecuente en el mar Báltico

El varamiento de grandes cetáceos en el mar Báltico, como ocurrió con “Timmy”, es un fenómeno poco frecuente pero documentado.

Esta cuenca presenta baja salinidad, aguas relativamente someras y una geografía compleja que puede desorientar a especies habituadas a océanos abiertos, como los rorcuales o ballenas jorobadas.

Instituciones como el Thünen-Institut han señalado que errores de navegación, enfermedad o debilitamiento pueden explicar estos episodios.

Seguimiento y diferendos tras el rescate

El caso mantuvo a Alemania en vilo desde finales de marzo y se convirtió en un fenómeno mediático, con cobertura constante de medios e “influencers”.

Ahora, un transmisor GPS permitirá seguir la trayectoria del animal. Expertos indican que las primeras 48 a 72 horas serán clave para evaluar su recuperación.

El episodio también reavivó el debate sobre los límites éticos de la intervención humana, el papel del financiamiento privado en rescates de fauna silvestre y el equilibrio entre bienestar animal y procesos naturales.

En la región existen antecedentes similares. En 2016, varios cachalotes quedaron varados entre el mar del Norte y el Báltico, con altos índices de fracaso en los intentos de rescate debido al estrés fisiológico y las dificultades logísticas.