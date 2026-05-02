Fin de Spirit Airlines: cancelan vuelos y comienza su cierre definitivo

La aerolínea estadunidense de bajo costo Spirit Airlines anunció este sábado el inicio de un “cierre ordenado” de sus operaciones, con la cancelación inmediata de todos sus vuelos, poniendo fin a una de las compañías más representativas del segmento low cost en América.

La decisión fue confirmada por su matriz, Spirit Aviation Holdings, que pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos y notificó la suspensión de su servicio de atención al cliente, junto con el inicio de un proceso de reembolsos.

Confirmación del cierre y cancelación total de operaciones

El anuncio tiene efecto inmediato y se produce tras el fracaso de un intento de rescate financiero que incluía conversaciones con el gobierno estadunidense.

La compañía no logró superar la falta de liquidez y el aumento sostenido de costos operativos, factores que hicieron inviable su continuidad en el mercado.

Crisis financiera y bancarrotas en 2025

Durante 2025, Spirit se declaró en bancarrota en dos ocasiones, reflejando una crisis estructural que no pudo resolverse con los planes de reestructuración.

El director ejecutivo, Dave Davis, señaló que en marzo se alcanzó un acuerdo con acreedores para reorganizar la empresa, pero este dependía de nuevas inyecciones de capital que nunca se concretaron.

Fin de Spirit Airlines: Cierre Definitivo Impacto en la aviación y destinos Latam ⚠️ TODOS LOS VUELOS CANCELADOS CON EFECTO INMEDIATO Causas de la Quiebra Dos declaraciones de bancarrota en 2025. Dos declaraciones de bancarrota en 2025. Alza en precios de combustible (Guerra M.O.). Alza en precios de combustible (Guerra M.O.). Bloqueo de fusión con JetBlue (Gob. Biden). Bloqueo de fusión con JetBlue (Gob. Biden). Fracaso del rescate final de la Casa Blanca. Fracaso del rescate final de la Casa Blanca. Región Afectada: Latinoamérica y Caribe México Colombia Costa Rica Honduras Perú Puerto Rico R. Dominicana Más de 20 destinos conectados principalmente vía Florida.

“Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que la empresa no tiene ni pudo obtener”.

Factores clave: combustible, regulaciones y rescate fallido

Uno de los factores determinantes fue el incremento del precio del combustible, vinculado al conflicto en Oriente Medio, lo que impactó especialmente a aerolíneas con márgenes ajustados.

El intento de rescate desde la Casa Blanca no prosperó. El presidente Donald Trump había mencionado la posibilidad de apoyo económico condicionado a la viabilidad financiera, pero las negociaciones no avanzaron.

En paralelo, se cuestionó el bloqueo en 2024 de la compra por parte de JetBlue, valorada en 3.800 millones de dólares, bajo el argumento de afectaciones a la competencia.

Expertos como el economista Jan Brueckner señalaron que el alza del combustible fue “la gota que colmó el vaso” en una estructura ya debilitada.

Impacto en rutas, empleo y mercado regional

Spirit operaba desde Florida hacia más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, incluidos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, por lo que su salida reduce la oferta de vuelos de bajo costo en estos mercados.

El impacto laboral también es significativo: la empresa contaba con aproximadamente 11.000 trabajadores en 2024, cuya situación queda sujeta a procesos de liquidación o reubicación.

Tras el anuncio, American Airlines ofreció tarifas especiales en rutas anteriormente operadas por Spirit, mientras que United Airlines anunció precios limitados para pasajeros afectados.

Reconfiguración del mercado de aviación en América

Para México y otros países de la región, la salida de Spirit podría traducirse en una menor disponibilidad de vuelos económicos, presión al alza en precios a corto plazo y ajustes en la conectividad de aeropuertos regionales.

Fundada en 1992, Spirit se consolidó como un modelo de tarifas bajas con cobros adicionales. Su desaparición refleja las vulnerabilidades del esquema low cost frente a choques externos como el costo del combustible y las restricciones financieras.