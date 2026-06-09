En Roma ya dan limosnas con tarjeta

En las Iglesias de Roma, dar limosna no requiere billetes o monedas. La Basílica Papal de Santa María la Mayor, uno de los templos más importantes de la Iglesia católica, incorporó un sistema de donativos digitales que permite a los fieles realizar ofrendas mediante tarjeta bancaria, sin necesidad de utilizar efectivo.

La iniciativa busca facilitar las contribuciones de los visitantes y adaptarse a los cambios en los hábitos de pago, en un contexto en el que el uso de monedas y billetes es cada vez menos frecuente.

Hemos querido desarrollar este proyecto para facilitar aún más el gesto más sencillo que todos podemos hacer, el gesto de donar”, explicó Roberto Romano, integrante de la administración de la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Para ello, el recinto instaló un dispositivo interactivo que permite efectuar donativos de manera rápida y sencilla.

Fotos: AFP y Reuters.

De manera similar a la operación de un cajero automático, el objeto está diseñado para atender a los miles de peregrinos y turistas que visitan el templo cada año.

Es un aparato muy intuitivo. Habla todos los idiomas de quienes nos visitan, más de nueve idiomas, y con un procedimiento muy fácil”, detalló Romano, sobre la modernización del templo donde se encuentra la tumba del fallecido papa Francisco.

La implementación de este sistema responde a una realidad cada vez más evidente: el uso de efectivo disminuye y los pagos electrónicos ganan terreno, incluso en espacios tradicionalmente vinculados a las monedas y los billetes, como las iglesias.

Dispositivos y nueva manera de dar limosna dividen opiniones

Sin embargo, la puesta en marcha de estos aparatos ha generado opiniones diversas entre los visitantes al templo.

Anna Spada, residente de Roma, reconoció que sigue prefiriendo las ofrendas tradicionales.

“Tradicionalmente me resulta más cómoda la ofrenda normal con monedas, pero no estoy en contra. Lo he visto en Santa María en Trastevere, en Roma. En esta iglesia no me había dado cuenta, si tengo que ser sincera; estaba más interesada en ver la tumba de Francisco”, comentó.

Para otros usuarios, la medida responde a las nuevas formas de pago.

Es buenísimo, porque hoy en día son pocas las personas que tienen efectivo. Entonces es necesario, creo”, señaló la turista colombiana María Dávila Restrepo.

La visitante consideró que la incorporación de terminales electrónicas no modifica el sentido de las contribuciones religiosas.

“No, yo creo que es simplemente un medio de pago; la donación es la donación”, afirmó.

La instalación de estos dispositivos forma parte de un proyecto impulsado por la Conferencia Episcopal Italiana, que ya se encuentra presente en alrededor de 100 iglesias en todo el país.

*mcam