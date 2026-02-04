Roblox se convierte en escenario de protestas contra ICE y otros movimientos sociales

La indignación por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha trascendido las calles y llegó al universo de Roblox, uno de los videojuegos más populares entre niños y jóvenes. A través de avatares, marchas virtuales y pancartas digitales, usuarios han organizado protestas dentro de la plataforma para denunciar las deportaciones y visibilizar las tensiones que viven las comunidades migrantes en el mundo real.

En servidores como Brookhaven, los participantes recrean redadas, enfrentamientos y escenas de resistencia. Algunos jugadores adoptan el rol de agentes migratorios, mientras otros se presentan como migrantes mexicanos portando mensajes como “STOP ICE”, “WE ARE NOT ILLEGAL” o “KEEP FAMILIES TOGETHER”. Incluso se han documentado clips donde los avatares simulan la vida dentro de instalaciones de ICE o las malas condiciones que enfrentan los detenidos.

Humor, música y resistencia cultural

Las protestas digitales no solo se limitan a consignas escritas. En varios escenarios, los usuarios han acompañado sus manifestaciones con corridos y canciones en español, reforzando la identidad cultural latina dentro del espacio virtual.

También se han visto pancartas con frases como “Nadie es ilegal en tierras robadas” o referencias al movimiento “Día sin reyes”, impulsado por comunidades latinas en rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump.

Usuarios de Roblox organizaron protestas virtuales contra ICE, con avatares y pancartas digitales. TikTok

Viralización en redes sociales

El fenómeno ha ganado visibilidad gracias a la difusión de clips en TikTok, donde se comparten marchas, simulaciones de redadas y mensajes de solidaridad con familias inmigrantes. La viralización ha convertido estas protestas en un tema de conversación global, mostrando cómo las generaciones más jóvenes adaptan el activismo a los entornos digitales disponibles.

Expertos en cultura digital señalan que este tipo de manifestaciones reflejan la manera en que las plataformas de entretenimiento se transforman en espacios de expresión política, especialmente para quienes no pueden participar en protestas físicas debido a su edad.

Más allá de ICE: otros movimientos sociales en Roblox

El activismo dentro de Roblox no se limita a las protestas contra ICE. En los últimos años, la plataforma ha sido escenario de múltiples manifestaciones virtuales: