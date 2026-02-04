Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump

La justicia estadounidense condenó este miércoles a Ryan Routh, de 59 años, a cadena perpetua por su participación en el intento de asesinato contra Donald Trump en septiembre de 2024, cuando el entonces candidato republicano jugaba en su campo de golf de West Palm Beach, Florida.

La audiencia se llevó a cabo en un tribunal federal de Fort Pierce, donde la jueza Aileen Cannon siguió la petición de la fiscalía y aplicó la pena máxima “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.

Routh había sido declarado culpable en septiembre por un jurado federal de cinco cargos, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión ilegal de un arma, posesión de un arma con número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con fines de cometer un delito violento y agresión contra un agente federal.

Durante la lectura del veredicto, el acusado intentó apuñalarse con un bolígrafo, pero fue detenido por los guardias.

El ataque en el campo de golf contra Donald Trump

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto detectó el cañón de un rifle entre los arbustos del campo de golf donde Trump se encontraba. El agente abrió fuego y Routh huyó en un vehículo, siendo detenido poco después por la policía.

En el lugar se halló un rifle semiautomático cargado, con mira telescópica y un cargador adicional con munición. Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una carta manuscrita en su residencia en la que reconocía su intención.

Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”

Perfil del acusado Ryan Routh

Las investigaciones revelaron que Routh tenía una fijación con la guerra en Ucrania. Incluso viajó a Kiev con la intención de unirse a unidades de voluntarios extranjeros, pero fue rechazado debido a su edad y falta de experiencia militar.

Su historial delictivo y la posesión ilegal de armas reforzaron la decisión de la jueza de imponer la pena máxima.

Segundo intento contra Trump en 2024

El caso de Routh fue el segundo intento de asesinato contra Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024, en un mitin en Butler, Pensilvania, cuando Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

En ese ataque, Trump resultó herido en la oreja. Las imágenes del entonces candidato con sangre en el rostro y el puño en alto se difundieron globalmente y fueron consideradas un momento clave de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.

Con información de AFP.