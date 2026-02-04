Ucrania y Rusia concluyen primer día de diálogo mediado por EU

Funcionarios de Ucrania y Rusia concluyeron este miércoles un primer día de conversaciones en Abu Dabi, mediadas por Estados Unidos, en medio de la guerra más devastadora en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, calificó las reuniones como “sustantivas y productivas”, destacando que se centraron en medidas concretas y soluciones prácticas.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión, apenas un día después de que el presidente Volodímir Zelenski denunciara que Rusia aprovechó una tregua energética respaldada por Washington para acumular municiones y lanzar un número récord de misiles balísticos contra Ucrania.

Ataque en Donetsk durante las negociaciones

Mientras las delegaciones se reunían, las fuerzas rusas atacaron un mercado en el este de Ucrania con municiones en racimo, dejando al menos siete muertos y 15 heridos, según el gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin. El hecho subrayó la fragilidad del proceso de diálogo y la persistencia de la violencia en el terreno.

Participación estadounidense

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos mostraron a las tres delegaciones sentadas alrededor de una mesa en forma de U, con los representantes estadounidenses en el centro. Entre ellos se encontraban el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló desde Washington que, aunque las conversaciones no representan un avance por sí mismas, el hecho de reunir a equipos técnico-militares de ambos países junto con expertos estadounidenses es un paso positivo hacia un posible compromiso.

Diferencias en puntos clave

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las posiciones de Kiev y Moscú siguen muy alejadas:

Exigencias de Rusia: Retirada de las tropas ucranianas de toda la región oriental de Donetsk y definición del futuro de la central nuclear de Zaporiyia , la más grande de Europa, actualmente bajo control ruso.

Retirada de las tropas ucranianas de toda la región oriental de Donetsk y definición del futuro de la , la más grande de Europa, actualmente bajo control ruso. Postura de Ucrania: Congelar el conflicto en la línea de frente actual y rechazar cualquier retirada unilateral de sus fuerzas.

Actualmente, Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y partes del Dombás ocupadas antes de la invasión de 2022. Desde principios de 2024, las fuerzas rusas han ganado apenas un 1.5% adicional de territorio, según analistas militares.

Costos de la guerra Rusia - Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que “Rusia no está ganando su guerra contra Ucrania”, argumentando que los pequeños avances territoriales han implicado un alto costo en bajas militares y daños económicos para Moscú.

Las conversaciones en Abu Dabi continuarán este jueves, con la expectativa de que se aborden los temas más delicados y se busquen fórmulas para reducir la violencia. Sin embargo, los analistas advierten que las diferencias sobre el control territorial y la seguridad energética hacen que un acuerdo inmediato sea poco probable.

Con información de Reuters.