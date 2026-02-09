Australia pide a Roblox rendir cuentas por fallas en protección infantil en línea

La ministra australiana de Comunicación anunció el martes que escribió al gigante de los videojuegos Roblox para discutir de manera urgente reportes de explotación infantil en la plataforma.

Unos 100 millones de personas utilizan Roblox a diario y cerca del 40% son menores de 13 años, según datos de la empresa correspondientes a 2024.

Sin embargo, la plataforma ha sido acusada de no hacer lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.

Acusaciones graves y presión gubernamental

Un informe de 2024 de Hindenburg Research calificó a Roblox como un “infierno pedófilo de contenido explícito”, al señalar que expone a menores al acoso sexual y la pornografía.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirmó que escribió a los directivos de la empresa para urgirles a explicar, en una reunión, qué medidas concretas adoptarán para garantizar la seguridad infantil en la plataforma.

Diversos mundos en Roblox

“Creo que muchos de ustedes, como yo, probablemente se sintieron indignados por el hecho de que niños de apenas cuatro o cinco años estén viendo violencia gráfica y gratuita en esta plataforma”, declaró Wells a la televisión pública australiana, ABC.

La funcionaria añadió que solicitó al regulador australiano de internet, el Comisionado de Seguridad Electrónica (eSafety), explorar “medidas urgentes” contra la compañía.

Respuesta de la empresa y antecedentes legales

Roblox señaló el año pasado que adoptaría reconocimiento facial obligatorio o controles de identidad para los jugadores que quieran acceder a la función de chat.

La empresa, con sede en California, indicó en un comunicado que saluda “la oportunidad de informar a la ministra sobre los pasos que hemos tomado para mantener segura a nuestra comunidad”.

Un portavoz insistió en que la firma cuenta con “políticas robustas de seguridad y procesos para ayudar a proteger a los usuarios que van más allá de los de otras plataformas”.

Pese a ello, Roblox ha sido prohibida en Catar, Irak, Turquía y otros países por preocupaciones relacionadas con la seguridad infantil. En Estados Unidos, Texas y Luisiana presentaron demandas contra la aplicación por presuntamente no prevenir contactos sexuales entre adultos y menores.

Cifras alarmantes y sanciones en Australia

De acuerdo con el eSafety Commissioner de Australia, en 2023 se recibieron más de 30 mil denuncias relacionadas con abuso sexual infantil en entornos digitales, lo que representó un aumento interanual de alrededor del 20%.

Este incremento llevó al regulador a reforzar su capacidad de imponer avisos de cumplimiento y multas que pueden superar los 500 mil dólares australianos por infracción grave, conforme a la Online Safety Act 2021.

En el caso de Roblox, documentos judiciales presentados en Texas en 2024 señalan más de una decena de demandas consolidadas que acusan a la empresa de no prevenir contactos sexuales entre adultos y menores dentro de la plataforma.

Datos públicos de Roblox Corporation indican que la compañía registró ingresos por 2 mil 800 millones de dólares en 2023 y reportó más de 70 millones de usuarios activos diarios a nivel global, cifras citadas por reguladores para subrayar la escala del impacto potencial de cualquier falla en sus sistemas de protección infantil.

El problema también alcanza a México

En México, la explotación infantil en plataformas digitales también ha sido documentada por autoridades y medios. Datos de la Guardia Nacional indican que la Policía Cibernética recibe en promedio más de 20 mil reportes anuales relacionados con delitos cibernéticos.

Entre 30% y 35% de estos reportes corresponden a riesgos para menores de edad, incluidos grooming, acoso sexual y exposición a contenido inapropiado.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las plataformas digitales a adoptar medidas de prevención y protección, aunque especialistas han advertido vacíos en su aplicación efectiva.

En un reportaje reciente publicado por Excélsior, la periodista Olimpia Ávila documentó cómo videojuegos y plataformas interactivas con funciones de chat y creación de mundos virtuales se han convertido en espacios de contacto entre adultos y menores, subrayando que México figura entre los países con mayor número de usuarios infantiles en este tipo de servicios en América Latina, lo que ha encendido alertas entre organizaciones civiles y autoridades federales.

«pev»