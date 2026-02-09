EU ataca otra lancha de presuntos narcotraficantes en el Pacífico; hay dos muertos

El ejército de Estados Unidos informó este lunes la muerte de dos presuntos “narcoterroristas” tras un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico, como parte de su campaña antidrogas en la región.

Con este hecho, el número de personas fallecidas asciende a 130 desde el inicio de las operaciones militares emprendidas por Washington. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 38 embarcaciones han sido destruidas en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre.

El gobierno del presidente Donald Trump justificó el despliegue militar en la zona con el objetivo de combatir el narcotráfico. La administración estadounidense sostiene que cárteles de la droga operan desde Venezuela.

Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, informó el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta oficial de X. Añadió que la Guardia Costera fue notificada para activar el sistema de búsqueda y rescate del tripulante sobreviviente.

Se trata de la tercera embarcación destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un ataque militar realizado el pasado 3 de enero en Caracas y otras regiones del país.

Antes de ser capturado, Maduro acusó a Estados Unidos de intentar derrocarlo mediante el despliegue militar en el Caribe, más que de combatir el tráfico de drogas. Actualmente, el exmandatario venezolano se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

En enero, familiares de dos ciudadanos trinitenses que murieron el año pasado durante un ataque militar estadounidense contra una embarcación presentaron una demanda contra el gobierno de Trump por homicidio culposo.

Hasta el momento, Washington no ha presentado pruebas concluyentes que confirmen que las embarcaciones atacadas estén relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha generado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

