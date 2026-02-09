Pasó en Chile: conductor se salva de asalto tras atropellar a un ladrón (video)

En redes sociales se hizo viral el video del momento en que presuntos delincuentes le cierran el paso a un automovilista en Chile y este, en una reacción inmediata, frustra el crimen atropellando a uno de ellos para lograr escapar.

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 7 de febrero en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Chile. El intento de 'encerrona' se dio en un tramo que conecta la Ruta 5 con la autopista Vespucio Norte, según informó el portal local Emol.

La camioneta de los asaltantes siempre circuló frente a ellos. X: @sumnjam

El automovilista grabó su propia hazaña

La grabación, que dura exactamente un minuto, fue captada por la cámara frontal del vehículo. En ella se puede escuchar que el conductor circula con una mujer como copiloto, mientras suena de fondo la canción Breaking the Habit de Linkin Park.

El auto avanza sobre la vialidad, que presenta varias curvas, y justo antes del intento de robo, la mujer le advierte al conductor que “esa parte está peligrosa”. En ese instante, al tomar una curva, una camioneta negra que circula frente a ellos se orilla bruscamente hacia la izquierda y frena para bloquearles el paso.

Del vehículo bajan rápidamente dos hombres armados: uno sale de la puerta del copiloto y el otro de la trasera. El primero corre para cerrar el paso al auto, mientras que su cómplice apunta directamente al parabrisas.

Los ladrones se frenaron en una curva para cerrarles el paso X: @sumnjam

Así se salvó del asalto

Ante la amenaza y pese a la presencia de las armas, el conductor tomó una decisión rápida y definitiva: en lugar de detenerse, aceleró el vehículo y embistió a uno de los delincuentes que había bajado para cerrarle el paso.

El hombre fue impactado y lanzado fuera de la vía, mientras el conductor continuó su marcha para ponerse a salvo. Al momento del impacto, la copiloto suelta un grito y después exclama: “tenían razón”, confirmando así los testimonios sobre la inseguridad en ese tramo.

En lo que resta del video, se escucha la respiración agitada del conductor, quien en ningún momento dejó de manejar. Segundos después, su acompañante se incorpora y le asegura que reaccionó bien ante lo que podría haber terminado en tragedia.

Se trató de una ‘encerrona’

Este tipo de asalto es conocido en Chile como ‘encerrona’ y ocurre cuando los delincuentes bloquean o detienen intencionalmente a un vehículo para intimidar a sus ocupantes y robarlos.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), entre enero y septiembre de 2024 se registraron 391 casos de robos violentos de vehículos -incluyendo ‘encerronas’ y ‘portonazos’- solo en la Región Metropolitana, cifra que representa 85% del total de estos delitos en el país, informó T13.

El reporte oficial citado por dicho medio local también señala que el 74% de estos hechos ocurren en zonas urbanas, mientras que un 23% se produce en autopistas, y un 3% en áreas rurales.

Este fenómeno delictivo ha crecido en complejidad: los delincuentes suelen ser hombres, en muchos casos jóvenes, y en numerosas ocasiones utilizan armas de fuego para intimidar y forzar la detención de los vehículos.