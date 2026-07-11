La “Revolución Flamenco” crece en Albania por proyecto turístico ligado a Trump

Miles de albaneses marcharon el sábado en la capital Tirana para pedir la renuncia del primer ministro del país y protestar contra un proyecto turístico vinculado a la familia Trump, en la cuadragésima segunda noche consecutiva de este tipo de manifestaciones.

Los manifestantes también protestaban contra el concierto del controvertido rapero estadounidense Kanye West, cuya retórica antisemita ha llevado a que sus actuaciones sean prohibidas en algunas capitales europeas.

Ondeando banderas albanesas, corearon consignas contra el primer ministro Edi Rama y contra el rapero, que ahora se hace llamar "Ye".

Rama se reunió con West en su despacho antes del concierto del sábado y posteriormente publicó en redes sociales un video del evento.

En tanto, los manifestantes también rechazan el proyecto de un complejo hotelero de lujo valorado en unos 4 mil 600 millones de dólares y vinculado a la familia del presidente estadunidense Donald Trump que se construiría en Zvernec, una zona medioambientalmente protegida.

El movimiento fue bautizado como la Revolución Flamenco, ya que estas aves rosadas migran a una reserva natural donde está previsto el proyecto.

Los manifestantes han pedido la dimisión de Rama, al que acusan de falta de transparencia.

Los críticos del proyecto exponen serias dudas sobre la legalidad de las transacciones para adquirir los terrenos.

La fiscalía anticorrupción del país abrió una investigación para saber cómo se adquirieron los terrenos, cómo cambiaron de propietario y por qué su valor pasó de 5,5 millones de euros (6,27 millones de dólares) a 122 millones de euros (139 millones de dólares) en solo unos meses.

Protestas sacuden gobierno albanés

Protestas sacuden gobierno albanés

Las movilizaciones en Albania se han convertido en una expresión de rechazo contra decisiones del gobierno del primer ministro Edi Rama, al que los manifestantes acusan de falta de transparencia y cuestionan por la gestión de proyectos considerados estratégicos para el país.

La llamada Revolución Flamenco tomó su nombre de los flamencos que migran hacia la zona donde se planea construir el complejo turístico, convirtiendo la defensa ambiental en uno de los principales símbolos del movimiento.

El proyecto hotelero vinculado a la familia de Donald Trump y desarrollado en la zona de Zvernec ha generado críticas por su posible impacto en un área protegida de importancia ecológica. Los opositores señalan que la construcción de un complejo de lujo podría afectar los ecosistemas costeros y cuestionan el proceso mediante el cual se adquirieron los terrenos destinados a la inversión.

Además del conflicto por el desarrollo turístico, las protestas incorporaron el rechazo al concierto del rapero estadounidense Kanye West, conocido actualmente como Ye, debido a sus declaraciones consideradas antisemitas y a las restricciones que ha enfrentado en algunas ciudades europeas.

La presencia del artista en Tirana generó nuevas críticas contra el gobierno de Rama por haberlo recibido antes de su presentación.

Las manifestaciones ocurren mientras Albania busca fortalecer su posición como destino turístico e impulsar inversiones extranjeras, aunque enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y la transparencia institucional.