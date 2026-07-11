EU lanza tercera ronda de ataques contra Irán tras cierre del estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán este sábado, después de que Teherán "atacara descaradamente" a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

Fue la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, "después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre" en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho", comunicó el Centcom al añadir que los ataques se relizaron por orden del presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a su vez que "Irán tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio, poco después del anuncio de Centcom.

Horas antes, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado "hasta nuevo aviso", tras disparos de advertencia a un barco que tomó una "ruta no autorizada".

El estrecho de Ormuz es una ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.

Semana de ataques reaviva conflicto

La ofensiva estadounidense contra Irán se intensificó durante la última semana con al menos tres rondas de bombardeos ordenadas por el presidente Donald Trump, en medio del colapso del acuerdo provisional de alto el fuego alcanzado semanas antes.

La primera nueva oleada de ataques fue anunciada el 7 de julio por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó haber golpeado más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea, centros de mando y control, radares costeros, capacidades de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegadas cerca del estrecho de Ormuz.

La escalada continuó el 9 de julio, cuando Irán respondió con ataques contra infraestructura militar estadounidense en países vecinos del golfo Pérsico, en represalia por los bombardeos sobre provincias costeras y orientales iraníes.

El alto mando militar iraní calificó las acciones estadounidenses como un "acto flagrante de agresión" y prometió una respuesta "contundente", mientras el funeral del líder supremo Ali Khamenei coincidía con un endurecimiento del discurso de Teherán frente a Washington.

El 11 de julio, el CENTCOM anunció una tercera ronda de ataques después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria atacara el portacontenedores M/V GFS Galaxy, con bandera de Chipre, en el estrecho de Ormuz. La embarcación sufrió daños importantes en la sala de máquinas y un miembro de la tripulación fue reportado como desaparecido.

Tras el incidente, Irán declaró cerrado el estrecho "hasta nuevo aviso", mientras Estados Unidos aseguró que los nuevos bombardeos buscaban degradar la capacidad iraní para atacar la navegación comercial.

Las acciones militares se produjeron después de que Donald Trump diera por terminado el acuerdo temporal para poner fin a la guerra. Paralelamente, Washington restableció restricciones sobre las exportaciones de petróleo iraní y reforzó la presión económica contra Teherán.

Según el CENTCOM, las operaciones pretendían proteger la libertad de navegación en una ruta por la que normalmente transita cerca del 20 por ciento del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial.

La nueva escalada elevó la preocupación de la comunidad internacional por el riesgo de una interrupción prolongada del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El aumento de la tensión impulsó episodios de volatilidad en los mercados energéticos y reactivó los esfuerzos diplomáticos de Omán, Qatar y otros mediadores para intentar restablecer el alto el fuego y evitar una expansión del conflicto en Oriente Medio.