Miles marchan en Albania contra proyecto turístico relacionado con la familia Trump

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en la capital de Albania, en la mayor protesta contra un proyecto turístico ligado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump en una zona protegida.

Fue la 35ª protesta cotidiana y la más grande desde que comenzaron a finales de mayo contra la construcción de un hotel de lujo vinculado a la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, en una reserva natural en la costa del país europeo.

La oposición al proyecto se ha convertido en un foco de expresión contra la corrupción percibida en el país. Los manifestantes han pedido la renuncia del primer ministro, Edi Rama, por lo que ven como falta de transparencia.

El movimiento fue denominado la "Revolución Flamenco" por las aves de color rosado que migran a una reserva natural donde se encuentra el proyecto.

Lo que comenzó como la Revolución Flamenco desató un amplio descontento público", declaró a la AFP la manifestante Alketa Ademi, de 40 años.

"Falta de transparencia, arrogancia. ¡Ya basta! El primer ministro se tiene que ir", agregó.

Los opositores advierten que el desarrollo pondría en riesgo un ecosistema clave para aves migratorias. REUTERS

Según los manifestantes, el proyecto hotelero valorado en 4 mil 600 millones de dólares, presenta un riesgo para el medioambiente y una laguna cercana importante para la migración de aves.

La oposición a la construcción desató protestas diarias en Tirana, donde el jueves la policía utilizó gases lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que intentaban llegar a la sede del Parlamento.

Algunos manifestantes lanzaron huevos, piedras y otros objetos contra la policía en la protesta del jueves.

Ese día, unos 15 policías resultaron heridos y 25 manifestantes fueron detenidos, según la policía.

Crece rechazo al proyecto

Las protestas han puesto el foco en el debate sobre el desarrollo de infraestructura turística en áreas ambientalmente protegidas.

Organizaciones ecologistas sostienen que grandes complejos hoteleros pueden alterar ecosistemas costeros, afectar humedales y modificar las rutas de especies migratorias, por lo que exigen evaluaciones de impacto ambiental independientes y procesos de consulta más transparentes antes de autorizar este tipo de inversiones.

El caso también refleja las persistentes preocupaciones sobre la corrupción en Albania, un tema señalado durante años por organismos internacionales como uno de los principales desafíos para el país.

La transparencia en las contrataciones públicas, la independencia judicial y el combate al crimen organizado forman parte de las reformas que Tirana impulsa como requisito para avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea, cuyas negociaciones de ingreso continúan abiertas.

El auge del turismo ha convertido a Albania en uno de los destinos de mayor crecimiento en el Mediterráneo durante la última década.

El gobierno ha promovido inversiones millonarias para desarrollar hoteles, puertos deportivos y complejos residenciales con el objetivo de fortalecer la economía. Sin embargo, estos proyectos han generado tensiones entre quienes defienden el crecimiento económico y quienes consideran que la expansión inmobiliaria amenaza espacios naturales de alto valor ecológico y paisajístico.