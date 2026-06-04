Miles protestaron en Albania contra megaproyecto turístico vinculado al yerno de Trump

Al grito de "¡Albania no está en venta!", miles de personas protestaron el jueves por la noche en Tirana por cuarto día consecutivo contra un proyecto turístico vinculado al yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Los manifestantes, muchos de ellos con camisetas del mismo rojo de la bandera albanesa, denuncian la construcción del complejo, que podría ser perjudicial para el medio ambiente.

En algunas pancartas se pedía la dimisión del primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, mientras que en otras se veía un dibujo de Rama entregando unas llaves a Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense y esposa de Kushner.

Según el plan presentado hace dos años, el proyecto prevé transformar la isla de Sazan —antigua base militar comunista secreta— en un lujoso destino turístico, una operación valorada en unos mil 200 millones de dólares.

También se planeaba construir hoteles de lujo en la zona costera protegida de Vjosa-Narta, situada en la comunidad meridional de Zvernec.

Las protestas se han intensificado en los últimos días tras la difusión de videos de trabajos preparatorios en la costa y de maquinaria en la playa, y de que un hombre fuera agredido por guardias de seguridad en Zvernec.

Los manifestantes reclaman la derogación de la ley sobre los inversores estratégicos, que permite acelerar determinados proyectos y de la que se habrían beneficiado los inversores de este programa. También piden la retirada de las modificaciones introducidas en la ley sobre las áreas protegidas que permitirían la construcción del complejo hotelero.

Albania tiene el 22 por ciento de su territorio catalogado como áreas protegidas.

En la marcha del jueves, Luciana Kokaj, una activista de derechos humanos de 31 años, explicó a la AFP que posee bienes en el norte de Albania que un "gran inversor" quiere usurparle con falsos títulos de propiedad.

Pero esto va más allá de mi propio interés: se trata de proteger Albania para nuestros hijos", dijo.

El martes, la fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado (SPAK) anunció que había abierto una investigación sobre el proyecto, sin dar detalles.