Retiro masivo de 2000 productos por riesgo de contaminación con heces de ratón

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria tras ordenar el retiro del mercado de cerca de 2 mil productos de consumo cotidiano, debido a una posible contaminación por desechos de roedores y aves detectada en un almacén de la empresa Gold Star Distribution, Inc., ubicado en Minneapolis, Minnesota.

La medida ha generado preocupación entre consumidores, ya que involucra alimentos, medicamentos de venta libre, cosméticos, productos para el hogar y comida para mascotas distribuidos en varios estados.

De acuerdo con la información publicada por la FDA, la inspección al almacén reveló “condiciones insalubres”, incluyendo la presencia de excremento y orina de roedores, así como heces de aves.

Estas condiciones implican que los productos almacenados podrían haber estado expuestos a superficies contaminadas o a partículas transportadas por el aire, lo que representa un riesgo potencial para la salud pública, aunque hasta el momento no se han confirmado enfermedades asociadas al consumo o uso de los artículos retirados.

Retiro masivo: FDA

El retiro comenzó de manera voluntaria el pasado 26 de diciembre, luego de que la FDA notificara a la empresa sobre los hallazgos. Posteriormente, el 22 de enero, el organismo clasificó oficialmente el retiro como Clase II.

Según la propia FDA, esta categoría corresponde a situaciones en las que el uso del producto puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, y donde la probabilidad de efectos graves para la salud es considerada remota.

Gold Star Distribution aseguró que colabora plenamente con las autoridades y que el objetivo principal del retiro es proteger a los consumidores. La compañía recomendó de manera expresa que las personas que hayan adquirido alguno de los productos afectados los destruyan lo antes posible y eviten su uso, incluso si no presentan signos visibles de daño o contaminación.

La FDA recomienda destruir los artículos retirados del mercado. Generada con IA.

La lista de artículos incluidos en el retiro es amplia y diversa. Entre los productos alimenticios figuran marcas populares como Jolly Ranchers, Skittles, Nutella, Sour Patch Kids, Pringles, Takis, Cheerios, Rice Krispies, Gatorade, Coca-Cola, Smart Water y Arizona Iced Tea. También se incluyen productos básicos de despensa como ketchup Heinz, aceite Crisco y ramas de canela. En el rubro de higiene y salud aparecen artículos como Pepto Bismol, desodorantes Axe, hisopos Q-Tip y rasuradoras Gillette, además de alimentos para mascotas como Fancy Feast.

La FDA informó que los productos fueron distribuidos principalmente en tiendas de Indiana, Minnesota y Dakota del Norte, y puso a disposición del público una lista detallada de comercios involucrados a través de su sitio web oficial, con el fin de que los consumidores puedan verificar si adquirieron alguno de los artículos afectados.

Expertos en salud pública señalan que la exposición a desechos de roedores y aves puede estar asociada con enfermedades como salmonelosis o leptospirosis, especialmente en alimentos o productos que entran en contacto directo con la boca, la piel o las manos. No obstante, recalcan que la clasificación como retiro Clase II indica que el riesgo grave es bajo, aunque no inexistente.

La FDA recordó que los retiros de productos forman parte de los mecanismos de vigilancia para prevenir brotes de enfermedades y reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias. Reiteró la importancia de que los consumidores revisen alertas oficiales, fechas y lotes de los productos que adquieren, ya que una exposición inadvertida a artículos potencialmente contaminados puede representar un riesgo evitable para la salud.