Retiran cientos de miles de botellas de agua por envasado insalubre

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro de 651 mil 148 botellas de agua embotellada tras detectar irregularidades sanitarias durante el proceso de producción. El caso involucra productos comercializados bajo la marca Valley Springs, fabricados por la empresa Valley Springs Artesian Gold LLC en el estado de Wisconsin.

La medida fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que clasificó la acción como retiro Clase II, una categoría reservada para productos cuyo consumo puede provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles en la salud.

El retiro comenzó el 6 de febrero de 2026 por decisión voluntaria de la empresa, pero el 26 de febrero la FDA formalizó la alerta tras revisar los hallazgos de una inspección sanitaria en la planta de producción.

FDA retira más de 650 mil botellas de agua

Según el informe federal, los productos fueron producidos bajo “condiciones insalubres”, una expresión utilizada por la agencia para describir entornos de fabricación donde existe riesgo de contaminación por suciedad, residuos o agentes externos.

La investigación se originó durante una inspección rutinaria en las instalaciones de la empresa en Wisconsin, donde inspectores federales detectaron deficiencias en los procedimientos de limpieza y manejo de envases, lo que motivó la recomendación de retirar los productos del mercado.

El retiro incluye seis presentaciones de agua embotellada, en envases de 1 galón (3.78 litros) y 2.5 galones (9.46 litros).

Entre los productos afectados se encuentran:

Agua natural de 1 galón (UPC 0 31193-00701 9)

Agua natural de 2.5 galones (UPC 0 31193-01501 4)

Agua etiquetada como “Baby Water. Non Sterile” de 1 galón (UPC 0 31193-01401 7)

Daisy’s Doggy Water de 1 galón (UPC 0 31193-90100 3)

Agua con flúor añadido de 1 galón (UPC 0 31193-01301 0)

Agua destilada vaporizada de 1 galón (UPC 0 31193-00601 2)

Entre los productos afectados hay agua para bebés y para mascotas. Generada con IA.

Todos los lotes de estas presentaciones quedaron incluidos en la alerta.

La distribución se limitó a dos estados: Illinois y Wisconsin, por lo que el retiro se concentra en esa región del Medio Oeste estadounidense.

Hasta ahora, la FDA no ha informado casos confirmados de enfermedades asociados al consumo de las botellas implicadas.

Qué deben hacer los consumidores de agua embotellada

La agencia federal recomendó a los consumidores no beber el agua si poseen alguno de los productos incluidos en la alerta.

Las botellas pueden desecharse de forma segura o devolverse al establecimiento donde fueron adquiridas para solicitar un reembolso.

También se pidió a minoristas y distribuidores retirar inmediatamente las unidades afectadas de los puntos de venta y gestionar su destrucción bajo supervisión sanitaria.

De acuerdo con el sistema de clasificación de la FDA, un retiro Clase II indica que el producto podría provocar efectos adversos a la salud, aunque la probabilidad de consecuencias graves es considerada baja.

Aun así, la agencia subrayó que las condiciones de producción inadecuadas aumentan el riesgo de contaminación, incluso si no se ha identificado un agente específico.

El incidente ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre la seguridad del agua embotellada en Estados Unidos.

Según la International Bottled Water Association (IBWA), el consumo de agua envasada ha aumentado de forma sostenida durante la última década, superando los 15.000 millones de galones vendidos anualmente en el país.

Investigaciones científicas recientes también han advertido sobre la presencia de microplásticos en bebidas embotelladas, partículas diminutas que pueden ingresar al organismo humano y cuyos efectos a largo plazo aún se encuentran bajo estudio.

Aunque los retiros de agua embotellada son menos frecuentes que en otros productos alimenticios, la FDA mantiene un sistema permanente de monitoreo y publica los incidentes en su base de datos oficial de alertas sanitarias.

El caso de Valley Springs permanecerá bajo supervisión federal hasta que todas las botellas afectadas hayan sido retiradas del mercado y las autoridades determinen que la planta cumple nuevamente con los estándares sanitarios.