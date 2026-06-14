Se estrella avioneta en Misuri; mueren un piloto y 11 paracaidistas | VIDEO

Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló este domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, provocando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo, informaron autoridades locales y servicios de emergencia.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Kansas City, en una zona rural del condado de Bates. La aeronave transportaba a un piloto y a un grupo de paracaidistas que participaban en operaciones recreativas vinculadas a la empresa Skydive Kansas City.

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta acababa de despegar cuando presentó problemas para ganar altitud y realizó un giro brusco antes de precipitarse sobre un campo cercano a la pista.

La aeronave no logró estabilizarse tras el despegue

Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, explicó que la aeronave despegó alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local, pero no consiguió elevarse de forma adecuada.

Según su reconstrucción preliminar, la avioneta ejecutó un giro abrupto hacia la izquierda y terminó impactándose aproximadamente a 275 metros de la pista.

La avioneta, descrita como una aeronave turbohélice de un solo motor, se incendió tras el impacto, lo que movilizó a equipos de rescate, bomberos y patrullas estatales.

El sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri, señaló que los cuerpos de emergencia recibieron una llamada alertando sobre un avión envuelto en llamas cerca del aeropuerto.

Cayó en un campo adyacente al aeropuerto”, explicó el oficial a medios estadounidenses, mientras las autoridades cerraban de manera preventiva una carretera cercana para facilitar las maniobras de emergencia.

La avioneta ejecutó un giro abrupto hacia la izquierda y terminó impactándose aproximadamente a 275 metros de la pista. Captura de video

FAA y NTSB investigan las causas del accidente

En el lugar trabajan agentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismos responsables de investigar accidentes aéreos en Estados Unidos.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad oficial de las víctimas debido a que el proceso de notificación a familiares continúa en curso.

La investigación buscará determinar si existieron fallas mecánicas, errores operativos o condiciones externas que hayan influido en el siniestro ocurrido pocos segundos después del despegue.

Medios locales como FOX4 informaron que la zona permanece bajo resguardo mientras especialistas analizan restos de la aeronave y recopilan evidencia técnica.

Preocupaciones sobre operaciones aéreas recreativas

La tragedia vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en vuelos vinculados al turismo extremo y actividades recreativas como el paracaidismo, un sector que depende de aeronaves ligeras sometidas a múltiples ciclos de despegue y aterrizaje durante una misma jornada.

Aunque este tipo de operaciones se encuentra regulado en Estados Unidos, expertos en aviación han advertido en distintas ocasiones sobre los riesgos asociados a vuelos de corta distancia, maniobras rápidas y aeronaves con alta carga humana.

El caso también genera impacto dentro de las comunidades de deportes aéreos y aviación civil, donde accidentes de esta magnitud suelen provocar revisiones operativas y auditorías de seguridad.