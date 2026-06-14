Fuertes disturbios en una protesta en Ginebra contra la cumbre del G7 en Francia

La ciudad suiza de Ginebra vivió este domingo una jornada de tensión tras registrarse enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante una protesta contra la celebración de la próxima cumbre del G7 en la localidad francesa de Evian.

Miles de personas marcharon por las calles de la capital suiza convocadas por la coalición “No-G7”, integrada por organizaciones sociales, sindicatos y colectivos internacionales críticos de las políticas económicas y militares impulsadas por las principales potencias occidentales.

Aunque la movilización comenzó de forma pacífica, el ambiente se deterioró hacia el final de la tarde, cuando pequeños grupos de encapuchados comenzaron a lanzar botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra la policía.

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos en distintos puntos de la ciudad para dispersar a los manifestantes y evitar nuevos actos de vandalismo.

Manifestantes reaccionan junto a una granada de gas lacrimógeno humeante durante una concentración de la coalición "No al G7". AFP

Edificios financieros y organismos internacionales afectados

Durante los disturbios fueron atacados varios edificios vinculados al sector financiero y organismos internacionales con sede en Ginebra.

Entre ellos se encuentran oficinas de PricewaterhouseCoopers, la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sucursales del Banco del Lemán y Raiffeisen, cuyos escaparates sufrieron daños materiales, según confirmó la policía local.

Las autoridades suizas señalaron que aproximadamente 600 participantes estaban vinculados al denominado Black Bloc, una táctica de protesta utilizada en manifestaciones antiglobalización y movimientos antisistema, caracterizada por la actuación coordinada de grupos vestidos de negro y con el rostro cubierto.

Al caer la noche continuaban registrándose choques esporádicos y escenas de tensión en medio de densas nubes de humo provocadas por los gases lacrimógenos.

Cumbre del G7 se celebra bajo presión internacional

Las protestas ocurren en vísperas de la reunión anual del G7, que comenzará este lunes en la ciudad termal de Evian, situada cerca de la frontera entre Francia y Suiza.

El foro reúne a los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón, junto con representantes invitados de otras economías estratégicas como India y Brasil.

La edición de este año se desarrolla en un contexto internacional especialmente delicado, marcado por la guerra en Oriente Medio tras los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos, además de las tensiones comerciales y energéticas que atraviesan las principales economías occidentales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, llegó este domingo a Evian después de sostener una reunión en Niza con el primer ministro indio, Narendra Modi, uno de los invitados relevantes del encuentro.

Un incendio durante una manifestación de la coalición "No al G7". AFP

Coalición “No-G7” exige una “respuesta internacionalista”

Los organizadores de las protestas defendieron la movilización como una respuesta a las decisiones tomadas por las potencias económicas sin representación directa de la mayoría de la población mundial.

Estoy aquí porque no me gusta que este grupo de jefes de Estado se reúna para tomar decisiones que nos afectan a todos”, declaró a medios internacionales Michel, un jubilado suizo que participó en la protesta portando una bandera palestina.

La coalición No-G7, conformada por cerca de 200 organizaciones, llamó a construir una “respuesta internacionalista” frente a políticas vinculadas con el capitalismo global, la guerra, el cambio climático y la desigualdad económica.

Las consignas escuchadas durante la marcha incluyeron mensajes anticapitalistas, feministas, propalestinos y demandas de mayor acción climática.

Suiza despliega operativo para evitar nuevos disturbios

Las autoridades suizas habían autorizado la manifestación, pero desplegaron un fuerte operativo de seguridad para impedir que se repitieran escenas de violencia similares a las ocurridas durante protestas internacionales celebradas en la región a principios de la década de 2000.

La cercanía de Ginebra con Evian convierte a la ciudad en un punto estratégico de llegada para delegaciones oficiales, periodistas y equipos diplomáticos que participan en la cumbre.

La mayoría de los líderes internacionales arribarán al aeropuerto de Ginebra antes de trasladarse al recinto principal del encuentro en territorio francés.