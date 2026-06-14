Trump afirma: acuerdo con Irán podría estar ‘en unas pocas horas’; culpa a Israel del retraso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la firma de un acuerdo con Irán para frenar la escalada en Oriente Medio se concretará “en unas horas”, después de sufrir un retraso que atribuyó directamente a los bombardeos israelíes sobre Beirut.

Durante una llamada telefónica con el medio Axios, el mandatario republicano sostuvo que el ataque israelí alteró el calendario diplomático previsto para cerrar el entendimiento entre Washington y Teherán.

Eso lo desbarató todo. Retrasó la firma unas horas. Tenía que haber tenido lugar ahora. Ahora está prevista para dentro de unas horas”, declaró Trump.

Las declaraciones se producen en medio de una de las fases más delicadas de las negociaciones regionales, marcadas por la presión militar, las tensiones entre aliados y las dudas sobre la viabilidad de un acuerdo capaz de contener el conflicto que involucra a Irán, Israel, Estados Unidos y grupos armados aliados de Teherán.

Israel bombardea Beirut y aumenta la tensión diplomática

El ejército israelí atacó este domingo los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbolá, dejando al menos tres muertos, según reportes preliminares. Israel justificó la ofensiva como una respuesta a disparos realizados desde territorio libanés contra el norte de su país.

El episodio generó molestia dentro de la Casa Blanca, particularmente porque ocurrió horas antes de la posible formalización del acuerdo con Irán.

Trump no ocultó su frustración con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizó por poner en riesgo las negociaciones diplomáticas.

Es tan grave... no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo”, dijo el presidente estadounidense, según Axios.

En declaraciones particularmente duras, Trump aseguró además que reprendió directamente al líder israelí por autorizar el ataque.

¿Por qué Bibi tuvo que hacer un ataque? Yo estaba tan enojado. Se lo hice saber. No tiene ningún criterio”, expresó el mandatario republicano.

La gente retira los escombros del lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un edificio en los suburbios del sur de Beirut. AFP

Irán insiste en incluir a Líbano dentro del acuerdo regional

Desde Teherán, las autoridades iraníes han reiterado que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio debe incluir a Líbano, país que quedó atrapado en el conflicto tras la intervención de Hezbolá contra Israel el pasado 2 de marzo.

El grupo chiita abrió un nuevo frente militar tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei, abatido días antes en medio de ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra posiciones iraníes.

La exigencia iraní refleja la dimensión regional del conflicto y las dificultades para construir un acuerdo limitado únicamente al programa nuclear o al levantamiento de sanciones económicas.

Qalibaf cuestiona la capacidad de Washington

Horas antes de las declaraciones de Trump, el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que el bombardeo israelí sobre Beirut demostraba que Estados Unidos “carece de la voluntad o la capacidad” para garantizar el cumplimiento de sus compromisos diplomáticos.

El funcionario iraní sostuvo que continuar las negociaciones carecería de sentido si Washington no puede controlar las acciones de su principal aliado en la región.

Las declaraciones evidencian el deterioro de la confianza entre ambas partes y la fragilidad política de un posible pacto que todavía enfrenta resistencias internas tanto en Irán como en Israel.

Trump insiste en que la paz regional está cerca

Pese al aumento de la tensión, Trump aseguró que el acuerdo sigue vigente y que podría abrir una nueva etapa para Oriente Medio.

El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma”, añadió.

Hasta ahora, Irán no ha confirmado oficialmente la firma del acuerdo ni los plazos definitivos para su eventual formalización.