Retiran FAMOSOS quesos por posible contaminación con listeria; investigan muerte

Una alerta sanitaria en Estados Unidos provocó el retiro masivo de productos lácteos luego de que autoridades detectaran una posible relación entre diversos quesos y un brote de Listeria monocytogenes, bacteria capaz de causar infecciones graves en personas vulnerables. La medida fue anunciada por la empresa Clover Hill Dairy, con sede en Maryland, tras las investigaciones realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Inicialmente, el retiro afectaba únicamente al queso ricotta suave o requesón blando distribuido entre el 4 y el 30 de mayo de 2026. Sin embargo, conforme avanzaron las pesquisas, la compañía decidió ampliar la medida e incluir todos los quesos elaborados en sus instalaciones, mientras permanece suspendida la producción y distribución de sus productos.

Las autoridades sanitarias indicaron que el retiro busca prevenir nuevos contagios, especialmente entre mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes enfrentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas derivadas de la infección.

Brote de listeria deja hospitalizaciones y una muerte bajo investigación

Cuando se emitió la primera advertencia, los investigadores analizaban ocho posibles casos relacionados con el consumo de queso contaminado. La actualización más reciente elevó la cifra a nueve personas enfermas, ocho hospitalizaciones y al menos una muerte, lo que incrementó la preocupación de las autoridades de salud pública.

La bacteria Listeria monocytogenes puede provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor abdominal y rigidez en el cuello. Aunque muchas personas sanas presentan cuadros temporales, la infección puede convertirse en una condición potencialmente mortal en grupos de riesgo.

En el caso de las mujeres embarazadas, la listeriosis representa una amenaza particularmente seria, ya que puede derivar en abortos espontáneos, muerte fetal o complicaciones para el recién nacido, según advierten organismos sanitarios internacionales.

Qué marcas están involucradas y qué recomienda la FDA

El queso retirado fue comercializado en estados como Maryland, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Washington D.C. Las autoridades solicitaron revisar especialmente los envases de 10, 12 y 14 onzas que contengan la marca Clover Hill Dairy Cheese y el número de planta 24-128 en la etiqueta.

La FDA también advirtió que parte de los productos pudo haber sido reenvasada y vendida bajo otras marcas comerciales. Entre las identificadas hasta ahora figuran KESSO, Quesos La Ricura, Izalco, De Mi Pueblo y Río Lindo, aunque no se descarta que existan otros distribuidores involucrados.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no consumir ninguno de los quesos incluidos en el retiro y devolverlos al punto de compra para solicitar un reembolso. Asimismo, aconsejan limpiar y desinfectar refrigeradores, recipientes y superficies que hayan tenido contacto con estos alimentos, ya que la listeria puede sobrevivir durante largos periodos incluso en ambientes refrigerados.

Mientras continúa la investigación para determinar el origen exacto de la contaminación, los organismos de salud mantienen la vigilancia sobre otros productos que eventualmente podrían estar relacionados con el brote.