Reportan caso de sarampión en Universal Studios California; aumenta el número de contagios en EU

El Departamento de Salud de Los Ángeles informó que los visitantes recientes del parque temático Universal Studios California podrían haber estado expuestos al sarampión, luego de que una persona con un caso contagioso permaneciera en el lugar el pasado 26 de julio.

La oficina de salud aconsejó a quienes estuvieron en el parque entre las 10:00 y las 21:00 horas verificar si cuentan con la vacuna contra el sarampión y vigilar la aparición de síntomas. Para mujeres embarazadas, bebés y personas inmunodeprimidas, se recomendó contactar a un médico de inmediato, independientemente del historial de vacunación.

El anuncio se produce en medio de un repunte de casos en Estados Unidos, que registra su mayor número de contagios en 35 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde el inicio de 2026 se han confirmado 2,318 casos de esta enfermedad altamente contagiosa, en un contexto de disminución de las tasas de vacunación y creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

Universal Studios California recibe diariamente miles de visitantes de todo el mundo. En 2024, el parque contabilizó 8.8 millones de asistentes, por lo que las autoridades informaron que estarán al tanto de una posible cadena de contagios.

Con información de AFP.