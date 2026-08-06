Estados Unidos impone nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas y ocho personas

El secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio publicó este jueves un mensaje en redes sociales en el que respaldó las medidas anunciadas por la Administración Trump contra el régimen cubano, al que calificó como un Estado patrocinador del terrorismo.

Según Rubio, el aparato militar y de inteligencia de La Habana se utiliza para espiar a Estados Unidos, apoyar a grupos radicales y terroristas, difundir ideología marxista y servir de plataforma para operaciones de adversarios como Rusia, China e Irán.

De acuerdo con el comunicado, las sanciones se aplican conforme a la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026 por el presidente Trump, titulada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

La medida designa a cinco entidades cubanas y ocho personas vinculadas con la adquisición de equipo militar en el extranjero para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las fuerzas de seguridad del régimen.

Rubio señaló que las instituciones militares y de inteligencia cubanas son los principales ejecutores de la represión interna y focos de cleptocracia, especialmente a través del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA).

El secretario enfatizó que Estados Unidos no tolerará que un “Estado paria” albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a tan solo noventa millas de su territorio.

Las acciones del Departamento de Estado se toman también en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14380, “Abordar las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba”, y del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que instruye al Poder Ejecutivo a mejorar los derechos humanos, fomentar el estado de derecho, promover mercados libres y la democracia en Cuba.

Rubio reiteró que seguirá utilizando todos los recursos disponibles para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen cubano e impulsar reformas económicas y políticas que, según el comunicado, brinden al pueblo cubano un futuro mejor.