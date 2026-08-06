INAPAM asegura depósito de $9,500 en agosto; estos son los requisitos

Las personas de 60 años o más que cuentan con la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen acceso a una alternativa para reincorporarse al mercado laboral formal mediante el programa Vinculación Productiva del INAPAM. A través de este esquema, empresas privadas ofrecen vacantes con salarios que pueden alcanzar los 9,500 pesos mensuales o incluso superar esa cantidad, además de prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas y seguridad social.

Es importante señalar que este programa no entrega dinero de manera directa ni representa un apoyo económico automático. Su función consiste en servir como un mecanismo gratuito de intermediación entre las personas adultas mayores que buscan empleo y las empresas interesadas en contratar personal con experiencia.

Con el inicio de agosto de 2026, las personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto pueden acudir a realizar su registro de manera presencial para participar en el programa.

La Vinculación Productiva del INAPAM tiene como objetivo facilitar la incorporación de las personas mayores de 60 años al mercado laboral mediante convenios con empresas de distintas regiones del país, las cuales ofrecen oportunidades de empleo bajo las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Una vez que un candidato es contratado, la relación laboral se establece directamente con la empresa, por lo que el trabajador recibe el salario acordado, además de prestaciones obligatorias como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y acceso a la seguridad social.

Quiénes pueden solicitar una vacante del INAPAM

Para formar parte del programa es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Los solicitantes deben tener 60 años o más, presentar una identificación oficial vigente, contar con la credencial vigente del INAPAM, entregar su CURP actualizada y realizar el trámite de manera presencial en los módulos de atención del instituto.

Las autoridades reiteran que el procedimiento es completamente gratuito y advierten que no existen gestores ni intermediarios autorizados para realizar el registro.

El ingreso al programa comienza cuando la persona interesada acude al módulo del INAPAM correspondiente a su lugar de residencia Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

Así funciona el proceso de registro

El ingreso al programa comienza cuando la persona interesada acude al módulo del INAPAM correspondiente a su lugar de residencia.

Durante la primera etapa, el personal verifica la documentación y explica el procedimiento de incorporación.

Posteriormente se realiza una entrevista de perfilamiento, en la que se analizan la experiencia laboral, los conocimientos, los oficios desempeñados y el tipo de empleo que busca el solicitante.

Con esa información, los promotores identifican las vacantes disponibles que mejor se adapten al perfil del candidato.

Finalmente, el adulto mayor recibe una carta de presentación para acudir al proceso de selección con la empresa participante. En caso de ser contratado, comenzará a recibir el sueldo pactado y las prestaciones laborales correspondientes.

Vacantes con salarios de hasta 9,500 pesos mensuales

Las oportunidades laborales disponibles cambian constantemente de acuerdo con la entidad federativa y las necesidades de las empresas afiliadas al programa.

Existen vacantes de tiempo completo, medio tiempo y por proyecto, lo que permite que cada persona encuentre una opción compatible con su disponibilidad y experiencia.

Algunas ofertas contemplan salarios de hasta 9,500 pesos mensuales o incluso superiores, dependiendo del perfil profesional, la experiencia del aspirante y la región del país donde se ubique la empresa contratante.

Además del ingreso económico, los trabajadores reciben prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional y acceso a instituciones de seguridad social.

Una alternativa frente a la discriminación laboral por edad

La Vinculación Productiva del INAPAM cobra relevancia en un contexto donde muchas personas mayores continúan enfrentando dificultades para acceder a un empleo formal.

De acuerdo con información basada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, únicamente una proporción reducida de adultos mayores permanece en empleos formales sin condiciones de precariedad.

Asimismo, los datos indican que siete de cada diez personas mayores de 50 años afirman haber enfrentado rechazo durante procesos de contratación debido a su edad, situación que convierte a este programa en una opción para aprovechar la experiencia y conocimientos de este sector de la población.

Con este esquema, el INAPAM busca ampliar las oportunidades de empleo para las personas adultas mayores, promoviendo su permanencia en el mercado laboral mediante trabajos formales que garanticen ingresos y prestaciones conforme a la legislación mexicana.