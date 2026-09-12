Retiran FAMOSOS frutos rojos por brote de E. coli; 17 infectados y seis hospitalizados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió el retiro de un lote de frutos rojos congelados de la marca Great Value Organic Triple Berry Blend, vendido en tiendas Walmart de 16 estados, ante una posible contaminación con la bacteria E. coli O145:H28, una cepa capaz de generar toxinas que provocan enfermedades graves.

El retiro forma parte de una investigación más amplia sobre un brote vinculado a frutos rojos de un proveedor chileno, iniciada en julio pasado. Hasta la actualización del 3 de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían identificado 17 personas infectadas en Florida y Georgia, seis de las cuales fueron hospitalizadas. No se han reportado fallecimientos.

¿Qué producto fue retirado y en qué estados se vendió?

El producto corresponde a bolsas de 10 onzas con el código UPC 7874211226, código de lote 6040 01-6 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028. La ampliación del retiro fue anunciada el 2 de septiembre por Frutas y Hortalizas del Sur S.A., empresa con sede en San Carlos, Chile.

El lote fue distribuido en tiendas Walmart de Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin. Según la compañía, hasta el momento no se han registrado enfermedades vinculadas específicamente a este producto en particular, aunque sí forma parte del mismo brote que motivó, desde julio, el retiro de las GreenWise Organic Whole Blueberries y GreenWise Organic Whole Mixed Berries de 10 y 48 onzas, distribuidas en ocho estados y comercializadas en tiendas Publix.

La FDA recomendó a los consumidores revisar sus congeladores y no comer los productos incluidos en el retiro. Estos pueden desecharse o devolverse al establecimiento donde fueron adquiridos, y la empresa ofrece un reembolso completo. También se aconsejó limpiar y desinfectar recipientes o superficies que hayan estado en contacto con las frutas.

¿Qué producto fue retirado y en qué estados se vendió?

Los síntomas de una infección por E. coli pueden aparecer pocos días después de consumir un alimento contaminado, o hasta nueve días más tarde, de acuerdo con la FDA. Entre las principales señales se encuentran cólicos o dolor abdominal intenso, diarrea que en ocasiones puede ser sanguinolenta, fiebre, náuseas y vómito.

Algunas variantes de E. coli pueden derivar en complicaciones graves, como el síndrome urémico hemolítico, una condición que puede causar insuficiencia renal potencialmente mortal, además de hipertensión, enfermedad renal crónica o alteraciones neurológicas. Este riesgo es mayor en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana, aunque la FDA insiste en que cualquier consumidor que presente síntomas graves debe buscar atención médica de inmediato.