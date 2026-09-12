Xi pide al BRICS mediar en el conflicto de Oriente Medio

El presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque BRICS a actuar como mediador en el conflicto de Medio Oriente, en un discurso pronunciado el sábado ante la cumbre de los países miembros celebrada en Nueva Delhi.

China colaborará con los demás miembros del BRICS en esa función, ya que la guerra "no beneficia a los intereses comunes de la comunidad internacional", informó la cadena estatal CCTV citando las palabras de Xi.

El BRICS, compuesto originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ampliado para incluir a Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, se creó en 2009 para desafiar un orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Sus miembros representan más del 40 por ciento de la población mundial y casi una cuarta parte de la economía global.

El líder chino calificó al bloque de "grupo líder" del Sur Global y de modelo de autosuficiencia entre los países emergentes y en desarrollo que debería promover un desarrollo impulsado por la innovación.

Según la CCTV, afirmó que China asumirá la presidencia del BRICS el próximo año y acogerá la cumbre 19 del BRICS.

En una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, al margen de la cumbre, Xi afirmó que China considera las relaciones con la India desde una "perspectiva estratégica y a largo plazo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

China y la India pueden aprender de los puntos fuertes de cada una y lograr un desarrollo compartido, citó Xinhua a Xi.

La visita de Xi a Nueva Delhi, la primera que realiza a la India en siete años, debería impulsar el deshielo diplomático entre estos dos gigantes vecinos, aunque, según los analistas, por el momento hay pocos indicios de que sus relaciones comerciales vayan a mejorar.

China y la India libraron una breve guerra en 1962, lo que sentó las bases para una relación marcada por la desconfianza desde entonces, que se deterioró tras un enfrentamiento fronterizo en 2020 en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos.

Aun así, las relaciones han mejorado en los últimos años, especialmente desde que Modi visitó China el año pasado y dado que ambos países se enfrentan a relaciones inestables con Estados Unidos.