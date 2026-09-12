Mueren 16 adultos mayores en incendio de un hospital geriátrico en el sur de Chile

Un total de 16 adultos mayores fallecieron y otros fueron hospitalizados tras el incendio de un hospital geriátrico en Pitrufquén, al sur de Santiago de Chile, informó este sábado el municipio de esa localidad, en la región de La Araucanía. El establecimiento tenía observaciones legales de funcionamiento, según las autoridades.

Las llamas comenzaron la noche del viernes y se prolongaron hasta las primeras horas del sábado, cuando fueron extinguidas.

Decenas de bomberos, policías y personal de asistencia llegaron al lugar para combatir el incendio. Un carro de bomberos se ubicó en el ingreso del hospital geriátrico, de una sola planta, y lanzó chorros de agua para combatir el siniestro, según imágenes difundidas en redes sociales.

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Videos domésticos muestran enormes llamaradas y humo elevándose por encima del inmueble, vistas a distancia debido a la oscuridad de la noche.

Bomberos removieron escombros tras el incendio

Durante la mañana, bomberos aún realizaban trabajos de recolección y limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Policías acordonaron la zona por seguridad.

"Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro", señaló el municipio en un comunicado.

En el hospital geriátrico de Pitrufquén, a 640 kilómetros al sur de Santiago, había un total de 24 ancianos y en el momento del accidente solo había una cuidadora.

Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital del lugar, informó la alcaldesa local, Jacqueline Romero, en una declaración difundida por las redes sociales municipales.

Autoridades habían advertido irregularidades en el establecimiento

"Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", aseveró la alcaldesa.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya había alertado de las deficiencias de funcionamiento del hospital geriátrico.

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"Era un lugar irregular; desde 2019 había sido sumariado, ha sido multado y era reincidente", dijo el funcionario de la Seremi José Bravo.

"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (…) tenía sumario sanitario", confirmó por su parte la alcaldesa Romero en declaraciones a canales locales.

Gobierno ordena revisar hogares de ancianos

El presidente José Antonio Kast demandó desde su cuenta en X "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

Aseguró que instruyó "medidas urgentes" destinadas a revisar las condiciones de los hogares de ancianos del país.Fiscalía investiga el origen del incendio

La fiscalía se hallaba desde la madrugada en fase de investigación para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho, según reportó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.