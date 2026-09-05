Retiran 50 mil cajas de FAMOSA leche con chocolate por riesgo a la salud

La compañía Horizon Organic Dairy retiró voluntariamente más de 50 mil cajas de leche con chocolate en Estados Unidos debido a un problema en el envasado que podría provocar la descomposición prematura del producto, confirmó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La medida busca prevenir que los consumidores adquieran envases en mal estado sin saberlo.

El retiro afecta a la presentación Horizon Organic Shelf-Stable (Aseptic) 1 por ciento Chocolate Milk, comercializada en envases individuales de 237 mililitros (8 onzas) y vendida en paquetes de 12 y 18 unidades, pensados para loncheras y consumo escolar. La medida fue iniciada por la compañía el 7 de agosto y reportada por la FDA el 31 de agosto.

En total están involucradas 53 mil 760 cajas: 34 mil 524 paquetes de 12 unidades y 19 mil 236 de 18 unidades.

¿Por qué fue retirada la leche con chocolate?

Kendra Harrison, responsable de calidad y seguridad alimentaria de Horizon Organic Dairy, explicó que el retiro no fue provocado por la presencia de alérgenos, patógenos o microorganismos, sino por un problema en el sello de los envases.

Esta falla puede ocasionar que algunos paquetes se inflen o presenten fugas, mientras que la leche podría deteriorarse antes de lo previsto en la etiqueta. La compañía tomó la decisión luego de recibir quejas de consumidores por envases hinchados y productos con sabor, olor o textura desagradables.

Cómo identificar los lotes afectados

Los consumidores en Estados Unidos pueden identificar los productos mediante el código UPC y la fecha de consumo preferente impresos en el empaque.

Los paquetes de 12 unidades corresponden al código UPC 742365002700, con fechas del 28, 30 y 31 de enero de 2027, además del 1, 2 y 3 de febrero de 2027. Los paquetes de 18 unidades tienen el código UPC 742365208867, con fechas del 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2027.

La empresa pidió a quienes tengan alguno de estos productos no consumir la leche, desecharla y ponerse en contacto con su servicio de atención al cliente para solicitar un reembolso. También recomendó conservar el comprobante de compra y la información del empaque.

Este no es el primer retiro de leche con chocolate de Horizon Organic durante el año. En mayo, la compañía retiró voluntariamente 3 mil 522 cajas de Organic Milk 1% DHA Chocolate, un producto distinto distribuido en Arizona, California, Nevada y Oregón, con fechas de consumo preferente del 14 y 15 de agosto de 2026.

La repetición de incidentes en un mismo año ha generado atención sobre los controles de calidad de la compañía, aunque hasta ahora no se han reportado casos confirmados de personas afectadas por el consumo del producto en mal estado.

La FDA continúa dando seguimiento al caso actual y recomendó a los consumidores revisar a detalle los lotes adquiridos antes de consumirlos.