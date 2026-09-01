Alerta sanitaria: Retiran mangos por posible contaminación con salmonela

La empresa Panorama Produce anunció el retiro voluntario de 302 cajas de mangos de la marca Martina, distribuidos en cuatro estados del noreste de Estados Unidos entre el 10 y el 21 de agosto de 2026, debido a un posible riesgo de contaminación con salmonela.

La medida fue tomada en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), tras un muestreo que detectó la bacteria en cultivos de la misma finca proveedora.

Aunque las muestras positivas no llegaron al comercio estadounidense, la alerta busca prevenir cualquier riesgo para los consumidores. Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad vinculados con los mangos retirados. La FDA subrayó que la decisión de la compañía fue preventiva y voluntaria, como parte de los protocolos de seguridad alimentaria.

¿Cómo identificar los mangos afectados con salmonela?

Los mangos retirados corresponden a cajas de nueve unidades, clasificadas como tamaño comercial “nueve”. Cada pieza puede reconocerse por una etiqueta celeste de la marca Agrofepac, con la leyenda “Produce of Mexico”. Además, los consumidores deben verificar dos códigos específicos:

PLU 4584

UPC 07503061948050

La recomendación oficial es revisar cuidadosamente la coincidencia de estos datos antes de consumir la fruta. El aviso aclara que no todos los mangos de origen mexicano están involucrados, únicamente aquellos que cumplen con los identificadores señalados.

Los productos fueron distribuidos en establecimientos de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, el comunicado no especifica las ciudades ni los comercios exactos que recibieron la fruta, lo que refuerza la importancia de que los consumidores verifiquen directamente las etiquetas de sus compras.

El retiro se originó tras una inspección rutinaria de la FDA, que encontró salmonela en mangos cultivados en la misma finca de donde procedía la fruta distribuida. Aunque los lotes analizados no fueron comercializados, la coincidencia en el origen motivó la medida precautoria. Panorama Produce subrayó que la decisión busca proteger la salud pública y mantener la confianza en sus procesos de distribución.

La salmonela es una bacteria que puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, dolor abdominal y vómito. En casos graves, puede derivar en hospitalización, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños pequeños y adultos mayores. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de atender las recomendaciones de retiro y evitar el consumo de los productos señalados.

Recomendaciones para los consumidores

Las autoridades aconsejan a quienes hayan adquirido mangos Martina durante las fechas indicadas:

Revisar las etiquetas y códigos antes de consumirlos.

Evitar comer la fruta si coincide con los identificadores mencionados.

Contactar al establecimiento de compra para recibir información sobre devoluciones o reemplazos.

La FDA recordó que este tipo de medidas son parte de los mecanismos de prevención y que la cooperación de los consumidores es fundamental para reducir riesgos. Aunque no se han registrado casos de enfermedad, la alerta busca garantizar que ningún producto potencialmente contaminado llegue a las mesas de los hogares.