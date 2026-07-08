Retiran FAMOSO shampoo por posible contaminación con bacteria

Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta por el retiro voluntario de varios lotes del shampoo densificante Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo, luego de que durante controles de calidad se detectara la presencia de la bacteria Pluralibacter gergoviae, un microorganismo que puede representar un riesgo para personas con el sistema inmunológico debilitado.

La medida fue anunciada por la empresa Kao USA Inc. en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que informó que los productos afectados fueron distribuidos tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Aunque el riesgo para la mayoría de los consumidores es considerado bajo, las autoridades recomendaron suspender de inmediato el uso de los lotes involucrados mientras concluye la investigación.

¿Qué shampoo fue retirado del mercado?

El retiro afecta únicamente a determinados lotes del Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo, disponible en presentaciones de 8.5 onzas (251.36 mililitros) y 33.8 onzas (1001.35 mililitros).

De acuerdo con la FDA, los productos retirados fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026, periodo en el que se identificó la posible contaminación.

Los consumidores pueden verificar si poseen uno de los productos afectados revisando el código de lote impreso en color negro sobre el envase.

En la presentación de 8.5 onzas, con UPC 840035231242, el lote afectado corresponde al código YR010556.

Para la presentación de 33.8 onzas, con UPC 840035231273, los lotes involucrados son YR010566 y YR010576.

La empresa pidió a los consumidores dejar de utilizar el shampoo aunque no presenten síntomas y contactar a Kao Professional Hair para solicitar un reemplazo o reportar cualquier incidente relacionado con el producto.

Asimismo, Kao USA informó que trabaja junto con distribuidores, salones de belleza y comercios para retirar las unidades afectadas del mercado y evitar que continúen vendiéndose.

En un comunicado, la compañía señaló:

"En Kao USA, la seguridad de nuestros productos y consumidores es nuestra máxima prioridad. Estamos colaborando con nuestros socios para revisar las prácticas de fabricación y así prevenir problemas similares en el futuro".

Hasta ahora, la FDA indicó que no ha recibido reportes de personas enfermas relacionadas con el uso de estos shampoos.

¿Qué riesgos representa la bacteria detectada?

La bacteria Pluralibacter gergoviae pertenece a la familia Enterobacteriaceae y suele encontrarse en ambientes húmedos. También puede sobrevivir en algunos productos cosméticos cuando ocurre contaminación durante los procesos de fabricación, almacenamiento o manipulación.

La FDA explicó que este microorganismo representa un riesgo mínimo para la mayoría de las personas sanas. Sin embargo, quienes tienen enfermedades preexistentes, heridas abiertas o un sistema inmunológico debilitado pueden ser más vulnerables a desarrollar irritaciones cutáneas o infecciones.

Por ese motivo, la autoridad sanitaria pidió revisar cuidadosamente los códigos de lote antes de utilizar el producto y suspender inmediatamente su uso si corresponde a alguno de los retirados.

El organismo también recomendó a distribuidores, salones de belleza y establecimientos comerciales retirar las unidades afectadas para impedir que permanezcan en circulación.

El retiro comenzó el 1 de julio como una medida preventiva bajo las disposiciones de la legislación estadounidense en materia de seguridad de alimentos, medicamentos y productos cosméticos.

La FDA destacó que los retiros voluntarios forman parte de sus mecanismos de vigilancia para reducir riesgos a la salud pública y garantizar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad y seguridad.

Mientras concluye la investigación, la agencia continuará supervisando el retiro de los lotes afectados y las acciones implementadas por Kao USA para prevenir nuevos casos de contaminación.