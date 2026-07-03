Alerta máxima: Retiran FAMOSAS papas fritas contaminadas con salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó al nivel más alto de riesgo el retiro de varias presentaciones de papas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty, luego de detectar un posible riesgo de contaminación con salmonela en uno de los ingredientes utilizados durante su fabricación.

La agencia estadounidense reclasificó el retiro como Clase I, la categoría más grave dentro de su sistema de alertas sanitarias. Esta clasificación se utiliza cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo de un producto pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

Estas son las papas fritas retiradas por la FDA

El retiro comenzó de manera voluntaria el pasado 4 de mayo, cuando Utz Quality Foods fue notificada de que la leche en polvo utilizada para elaborar algunos condimentos, suministrada por California Dairies, Inc., podría estar contaminada con salmonela.

Aunque las pruebas realizadas a los lotes de condimento antes de su uso resultaron negativas, la empresa decidió retirar los productos por precaución y en coordinación con la FDA. Posteriormente, el retiro fue ampliado para incluir cerca de un millón de bolsas adicionales de diferentes sabores distribuidas en Estados Unidos.

Los productos afectados corresponden a las siguientes presentaciones:

Zapp’s Bayou Blackened Ranch, en bolsas de 1.5, 2.5 y 8 onzas.

Zapp’s Salt and Vinegar, en presentación de 1.5 onzas dentro de paquetes de 60 unidades.

Zapp’s Big Cheezy, en bolsas de 2.5 y 8 onzas.

Dirty Salt and Vinegar, en presentaciones de 1.5 onzas (paquetes de 60 unidades) y de 2 onzas.

Dirty Maui Onion, en bolsas de 2 onzas.

Dirty Sour Cream and Onion, también en presentación de 2 onzas.

La FDA indicó que los consumidores deben revisar cuidadosamente el código de lote y la fecha de consumo preferente ("Best By") de los productos para verificar si forman parte del retiro.

Hasta el momento, la empresa informó que no se han confirmado casos de salmonelosis ni enfermedades relacionadas con estos productos terminados, pero insistió en que la medida busca eliminar cualquier posible riesgo para los consumidores.

La agencia mantiene activa la vigilancia para garantizar que los productos retirados sean removidos de los establecimientos donde fueron distribuidos.

¿Qué hacer si compraste estas papas y por qué la alerta es tan grave?

La salmonela es una bacteria capaz de provocar salmonelosis, una infección intestinal cuyos síntomas más frecuentes incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómito. Generalmente, los síntomas aparecen entre seis horas y seis días después de consumir un alimento contaminado.

En la mayoría de los adultos sanos la enfermedad desaparece sin necesidad de tratamiento específico en un periodo de cuatro a siete días. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes pueden desarrollar infecciones graves e incluso potencialmente mortales.

Precisamente por ese riesgo, la FDA decidió reclasificar el retiro como Clase I, el nivel reservado para productos cuya exposición puede ocasionar daños irreversibles o la muerte.

Las autoridades sanitarias subrayan que la contaminación por salmonela no modifica el olor, sabor ni apariencia de los alimentos, por lo que un producto aparentemente normal puede representar un riesgo para la salud.

La recomendación oficial es no consumir bajo ninguna circunstancia las bolsas incluidas en el retiro. Los consumidores deben desecharlas inmediatamente o solicitar el reembolso correspondiente directamente con Utz Quality Foods, comunicándose al teléfono 1-877-423-0149, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del este.

La FDA reiteró que continuará supervisando el cumplimiento del retiro y exhortó a distribuidores y comercios a retirar de circulación todos los lotes afectados para evitar que lleguen a los consumidores.