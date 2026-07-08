México mantiene puente aéreo de Ayuda Humanitaria a Venezuela

Como parte de las acciones de apoyo y solidaridad internacional del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene activo el puente aéreo para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, nación afectada por los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio de 2026.

A través de un conjunto operativo logístico entre el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, este miércoles partieron tres aeronaves de transporte pesado desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Los vuelos tienen como destino el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en territorio venezolano. En esta jornada se trasladaron 20 toneladas de víveres e insumos médicos para atender las necesidades de la población damnificada en las zonas de desastre.

Con este reciente envío, las autoridades confirmaron que suman 8 viajes de ayuda humanitaria, transportando 71.2 toneladas con despensas, alimentos no perecederos, insumos médicos, artículos de limpieza y herramientas para la comunidad venezolana.

La dependencia federal destacó que el éxito de este puente aéreo refleja la alta capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que demuestra que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que enfrentan crisis naturales.