Retiran fórmula para bebés tras alerta por botulismo; tres niños hospitalizados

Una reconocida marca de fórmula infantil retiró voluntariamente todos sus productos del mercado en Estados Unidos tras una alerta sanitaria relacionada con tres casos de botulismo infantil que mantienen bajo investigación a las autoridades. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la presencia de la bacteria en el producto, la medida fue adoptada de manera preventiva mientras continúan los análisis.

La decisión involucra a la empresa Nara Organics, que comercializaba fórmula infantil en polvo elaborada con leche entera y distribuida en todo Estados Unidos. La investigación es coordinada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades sanitarias estatales.

.¿Qué fórmula retiraron y por qué?

El retiro afecta a Nara Organics Whole Milk Infant Formula, vendida entre julio de 2025 y junio de 2026 en tiendas Target, Target.com y el sitio oficial de la empresa. La medida incluye todas las presentaciones de 400 y 700 gramos, así como todos los lotes distribuidos durante ese periodo.

La empresa informó que decidió sacar del mercado toda la fórmula después de que tres bebés fueran hospitalizados en California, Washington y Pensilvania con diagnóstico de botulismo infantil tras haber consumido este producto.

Aunque las pruebas realizadas hasta ahora no han detectado la presencia de Clostridium botulinum en las muestras analizadas, las autoridades consideran que existe un posible vínculo epidemiológico suficiente para mantener la investigación abierta.

Nara Organics señaló que trabaja junto con la FDA, el CDC y los departamentos estatales de salud para determinar el origen de los casos y pidió a las familias dejar de utilizar inmediatamente cualquier lata de esta fórmula.

Las autoridades recomendaron no consumir, regalar ni donar el producto mientras se desarrolla la investigación. También solicitaron revisar el código de lote ubicado en la parte inferior de cada envase y seguir el procedimiento de devolución establecido por la compañía.

Botulismo infantil: síntomas y recomendaciones

El botulismo infantil es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave. Se presenta cuando las esporas de la bacteria Clostridium botulinum llegan al intestino del bebé y producen una toxina que afecta el sistema nervioso.

Entre los principales síntomas se encuentran el estreñimiento, dificultad para alimentarse, problemas para succionar o tragar, debilidad muscular, llanto débil, párpados caídos y complicaciones respiratorias que pueden poner en riesgo la vida del menor.

De acuerdo con el CDC, los tres bebés afectados recibieron tratamiento especializado con BabyBIG, una inmunoglobulina intravenosa utilizada contra el botulismo infantil, y actualmente se encuentran fuera de peligro.

"La salud de todos los bebés es la prioridad", señaló Nara Organics al anunciar el retiro voluntario de toda su fórmula mientras continúan las investigaciones.

"El brote está bajo investigación y los resultados de las pruebas se conocerán en las próximas semanas", informó el CDC.

"Los padres y cuidadores deben buscar atención médica urgente si un lactante que consumió fórmula Nara Organics muestra signos de debilidad, dificultades de alimentación, disminución de la expresión facial o problemas respiratorios", advirtió la agencia sanitaria.

Las autoridades también recomendaron conservar información como el número de lote y la fecha de caducidad en caso de que sea requerida durante la investigación epidemiológica. Quienes tengan una lata abierta deben dejar de usarla de inmediato y seguir las instrucciones de devolución o eliminación emitidas por la empresa.

La FDA aclaró que este retiro representa menos del uno por ciento del mercado estadounidense de fórmulas infantiles, por lo que no se espera un desabastecimiento ni afectaciones importantes en el suministro de otros productos para lactantes.

El caso recuerda otros episodios recientes relacionados con alimentos para bebés y mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, que buscan determinar si la contaminación ocurrió durante la fabricación, el transporte o la distribución de la fórmula. Mientras tanto, la recomendación oficial sigue siendo suspender su uso hasta que concluya la investigación.