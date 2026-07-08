Sube a 3 mil 811 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El número de muertos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela hace dos semanas ha aumentado a 3 mil 811, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En el nuevo recuento los heridos son 16 mil 740, mientras que el número de personas sin hogar se ha elevado a 17 mil 907, según los datos divulgados por Rodríguez en una transmisión en la televisión estatal en la que acompañaba a su hermana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez solicitó nuevamente el cese de las sanciones y dijo que envió una carta al Reino Unido solicitando la liberación de los lingotes de oro que están en el Banco de Inglaterra.

Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación (...) Tenemos los recursos y he decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo", dijo Rodríguez.

En las bóvedas del Banco de Inglaterra se encuentran 31 toneladas de barras de oro de Venezuela, equivalentes a 4 mil millones de dólares, que además están en disputa en una corte de Londres.

La presidenta encargada agregó que el martes sostuvo una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a quien le agradeció su comprensión para "liberar recursos bloqueados" en la institución.

Aumenta costo del desastre

El balance de víctimas por los terremotos continúa aumentando conforme avanzan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

En desastres de gran magnitud es habitual que el número de fallecidos y heridos se incremente durante los días o semanas posteriores, ya que los equipos de rescate logran acceder gradualmente a zonas aisladas o edificios colapsados, mientras las autoridades actualizan los registros de personas desaparecidas y afectadas.

La emergencia también ha generado una creciente crisis humanitaria, con miles de familias desplazadas y daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y servicios básicos.

Organismos internacionales señalan que, además de la atención inmediata a los sobrevivientes, la recuperación dependerá de la rapidez con la que puedan restablecerse el suministro de agua, electricidad, atención médica y albergues temporales para la población damnificada.

En paralelo, el gobierno venezolano ha insistido en acceder a activos bloqueados en el extranjero para financiar la reconstrucción. Entre ellos se encuentran las 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra, cuya propiedad permanece en disputa ante tribunales británicos desde hace varios años, así como otros recursos congelados por las sanciones internacionales.

Expertos en gestión de desastres advierten que la reconstrucción de las zonas afectadas podría prolongarse durante años debido a la magnitud de los daños materiales y humanos.

Además de levantar nueva infraestructura, será necesario rehabilitar hospitales, escuelas y redes de transporte, así como implementar programas de apoyo para las familias que perdieron sus viviendas y medios de vida.