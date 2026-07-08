Irán contrataca: bombardea bases de Estados Unidos en Kuwait y Baréin

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves que atacaron bases estadounidenses en Baréin y Kuwait en respuesta a los nuevos bombardeos en su territorio, según un comunicado divulgado por la televisión estatal IRIB.

Los Guardianes dijeron haber alcanzado, con misiles y drones, "infraestructuras e instalaciones clave" en las bases estadunidenses de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y las de Juffair y Jeque Isa en Baréin.

También advirtieron que sus represalias se extenderán a otras bases en la región si Estados Unidos vuelve a atacar su territorio.

La nueva ola de ataques iraníes a objetivos militares de Estados Unidos se da horas despúes de que el CETCOM confirmara que había realizado bombardeos de represalia contra Irán. Antes, Donald Trump aseguró que "esta noche les vamos a dar duro" y más tarde afirmó que espera que los enfrentamientos terminen rápido.

Con este son cuatro días seguidos en que EU e Irán intercambian ataques luego de que unos buques mercantes fueran atacados en en el estrecho de Ormuz. Inicialmente, el gobierno de Trump aseguró que tomaría medidas para asegurar el paso.

Estados Unidos responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía navegable internacional de vital importancia", escribió el Mando Central en X.

Sin embargo, hasta ahora Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz, que se encuentra en su territorio, influyendo en el precio del petróleo. La tregua firmada por ambas naciones se considera rota debido a estos altercados.

Petróleo en jaque por ataques de EU

Los precios del petróleo continuaron al alza el jueves, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin de la tregua con Irán y ordenara nuevos bombardeos contra ese país, tras los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

Fue el segundo día consecutivo de aumentos de precios del crudo en respuesta al intercambio de ataques en marcha en Oriente Medio que prácticamente dio al traste con la frágil tregua entre Washington y Teherán.

Trump también revocó un levantamiento temporal de sanciones sobre la venta de petróleo iraní.

A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1.4% a 74.52 el barril.

A su vez, el Brent del mar del Norte, referencia mundial, aumentaba 1.3% a 79 dólares el barril.

Control de Ormuz mantiene vivo el conflicto

El jefe negociador iraní afirmó el jueves que el estrecho de Ormuz solo abrirá bajo "disposiciones iraníes", luego de un intercambio de ataques entre la república islámica y Estados Unidos en Oriente Medio.

"Estados Unidos aún no aprende que la matonería y romper sus promesas tienen consecuencias", declaró en X el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf. "Déjame ser claro: si atacas, serás atacado".