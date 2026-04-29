Presidenciable guatemalteco con vínculos con el narco: Estados Unidos le retiró la visa por tráfico de drogas

Ciudad de Guatemala / Ciudad de México. La administración Trump ha colocado como uno de los pilares de su doctrina Monroe el alejar a los países latinoamericanos de la influencia del Partido Comunista chino y sanear la política de la región de la penetración del narcotráfico. En ese contexto, un caso emblemático vuelve a encender las alarmas de cara a las elecciones generales de Guatemala en 2027: el de Carlos René Pineda Sosa, un empresario sin trayectoria política pero con señalamientos directos del gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La carta que lo exhibe

De acuerdo con documentación a la que tuvo acceso este medio, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala notificó formalmente a Pineda Sosa, el 23 de mayo de 2023 —en plena temporada electoral—, que su visa de visitante quedaba cancelada. La misiva, firmada por el entonces cónsul general John Wilcock, es contundente:

> "No podemos otorgar ninguna visa a una persona a quien el gobierno de Estados Unidos tiene motivos suficientes para creer que ha estado involucrada, ha ayudado, o ha conspirado en el tráfico de drogas."

Excélsior

La carta, membretada por la Embassy of the United States of America, señala además que la decisión se tomó conforme a la Ley de Migración y Nacionalidad de los Estados Unidos, e incluye los datos de contacto de dos oficiales de la Agencia de Control de Drogas (DEA) —Jared Johnson y Rich Weymer— para que el afectado pudiera discutir la información que sustentó la determinación.

[FOTO: Reproducción de la carta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, fechada el 23 de mayo de 2023, dirigida a Carlos René Pineda Sosa, en la que se le notifica la cancelación de su visa por presunta vinculación con el tráfico de drogas. Firma: John Wilcock, cónsul general.]

Narco y política: la amenaza que crece

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han observado con creciente preocupación cómo el estamento político latinoamericano se ha convertido en un blanco fácil para el crimen organizado. En particular, el narcotráfico ha profundizado su penetración en gobiernos locales y nacionales, así como en los poderes Judicial y Legislativo, imponiendo candidatos mediante el financiamiento de campañas y la difusión del miedo entre los votantes.

Aunque el fenómeno no es nuevo, la presión de Washington va en franco aumento bajo el gobierno de Donald Trump. Si no, que lo diga la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien día tras día enfrenta los requerimientos de "limpieza" que exige la Casa Blanca ante el grado de infiltración del narco en la política mexicana.

Guatemala no es la excepción. Las extradiciones están al orden del día: recientemente fue capturado Eugenio Darío Molina, cabecilla del cártel de "los Huistas", por quien pesaba una recompensa de diez millones de dólares (US$10,000,000).

Un candidato incómodo que insiste

En la campaña presidencial de 2023, Pineda Sosa pretendió postularse como candidato a la Presidencia de la República. Sin embargo, tras el escándalo derivado de la cancelación de su visa, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala no permitió su inscripción por incumplimiento de requisitos constitucionales.

Pese a ello, de acuerdo con información recabada por este medio entre analistas políticos en la Ciudad de Guatemala, Pineda Sosa insistirá en presentarse a los comicios generales de 2027. Para tal efecto, ha fundado un nuevo partido político: Servir, con el que pretende contender por la Presidencia.

Expertos y analistas consultados en el hermano país coinciden en señalar que la participación de Pineda Sosa sería "catastrófica" para la institucionalidad guatemalteca.

Nuevo embajador, nuevas acciones

Con la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala —cuya audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense se llevó a cabo el pasado martes 28 de abril—, fuentes diplomáticas aseguran que la representación norteamericana tomará cartas en el asunto respecto a varios políticos implicados en actividades del crimen organizado.

La señal es clara: Washington no está dispuesto a tolerar que el narcotráfico siga capturando las democracias de su vecindad.

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Con información de fuentes diplomáticas y analistas políticos en Ciudad de Guatemala.