Trump cree que NASA volverá a la Luna antes de terminar su mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.

Cuando se le preguntó si creía que la agencia espacial estadounidense lograría ese objetivo antes de que finalice su segundo periodo Trump respondió: "No nos gusta afirmarlo con certeza", pero "creo que tenemos buenas posibilidades".

El mandatario recibió este miércoles en el Despacho Oval a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, la primera en volar alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Estados Unidos tiene como objetivo alunizar en 2028. Sin embargo, los expertos tienen dudas de que SpaceX y Blue Origin tengan desarrollados para entonces los módulos de alunizaje.

China sigue adelante con su propio proyecto, con el objetivo de llevar una misión tripulada a la superficie lunar en 2030.

Trump preguntó el miércoles en tono jocoso: "¿Se le permite a un presidente participar en una de estas misiones?".

"Podemos ponernos a trabajar en ello, señor presidente", respondió el jefe interino de la NASA, Jared Isaacman.

Trump dijo confiar en que la NASA logre regresar a la superficie lunar durante su mandato. Getty Images via AFP

La nueva carrera espacial ya comenzó

El interés de Estados Unidos por regresar a la Luna responde menos a la nostalgia del programa Apolo y más a una estrategia geopolítica, tecnológica y económica. Washington considera que establecer presencia sostenida en la superficie lunar permitirá asegurar liderazgo científico frente a China, desarrollar nuevas capacidades industriales en el espacio y preparar futuras misiones de larga duración.

La NASA y el Pentágono ven además a la Luna como un punto clave para probar comunicaciones, navegación y extracción de recursos como hielo de agua, esencial para producir combustible y sostener bases permanentes.

La presión aumentó luego de que China aceleró su propio calendario espacial con el objetivo declarado de enviar astronautas a la Luna antes de 2030. Pekín ya opera su estación espacial Tiangong y ha logrado avances con sondas robóticas lunares, lo que en Washington es interpretado como una competencia directa por influencia estratégica en el espacio.

Funcionarios estadounidenses sostienen que quien establezca primero infraestructura en la Luna podría fijar estándares internacionales sobre explotación de recursos y uso del entorno lunar.

Tras recibir en la Casa Blanca a la tripulación de Artemis II, la primera misión tripulada que rodeará la Luna desde 1972, Trump celebró el avance del programa y reforzó su visión de expansión espacial.

“Vamos a ir a Marte”, dijo el mandatario al destacar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo más allá de la órbita terrestre.

La misión Artemis II está prevista para orbitar la Luna y regresar a la Tierra como paso previo al alunizaje de Artemis III, actualmente proyectado para finales de la década

El impulso político convive, sin embargo, con restricciones presupuestarias. La Casa Blanca propuso recortes relevantes al presupuesto de la NASA dentro del plan fiscal 2027, especialmente en programas científicos y de observación terrestre, mientras busca concentrar recursos en exploración tripulada y asociaciones con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin.

Analistas advierten que una reducción global de fondos podría retrasar calendarios, encarecer contratos y poner en riesgo la meta de volver a la Luna antes de 2029.

Con información de AFP.