La Fed mantiene tasas sin cambios por alta inflación

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés por tercera vez consecutiva, en medio de la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio. Esta reunión podría ser la última presidida por Jerome Powell como titular de la política monetaria.

“El nivel de inflación continúa siendo elevado, impulsado en parte por el reciente incremento en los precios internacionales de la energía”, señaló el banco central al confirmar que las tasas permanecerán en el rango de 3,50% a 3,75%.

La nominación de Kevin Warsh avanza en el Senado mientras se define el relevo en la presidencia de la Fed. Pixabay

Horas antes del anuncio, la Comisión Bancaria del Senado aprobó la nominación de Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump para suceder a Powell. La votación, marcada por la división partidista, fue el último paso antes de que el pleno del Senado decida su nombramiento.

No obstante, Powell aún podría seguir en la institución después del 15 de mayo, cuando concluye su mandato como presidente. Hasta ahora, no ha aclarado si permanecerá en el cargo.

Cabe recordar que los líderes de la Fed ejercen simultáneamente como presidentes y como gobernadores de la junta directiva. Aunque el mandato de Powell como presidente expira el próximo mes, su puesto como gobernador se extiende hasta enero de 2028.