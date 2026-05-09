Tensión en Ormuz: EU espera respuesta de Irán mientras persisten choques militares

Una calma relativa reinó el sábado en torno al estrecho de Ormuz tras varios días de enfrentamientos esporádicos, mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a sus últimas propuestas para poner fin a más de dos meses de combates e iniciar las conversaciones de paz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el viernes que Washington esperaba una respuesta en cuestión de horas. Sin embargo, un día después, no hubo señales de movimiento por parte de Teherán respecto a la propuesta, que pondría fin formalmente a la guerra antes de las conversaciones sobre cuestiones más controvertidas, incluido el programa nuclear de Irán.

Rubio se reunió el sábado en Miami con el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, y discutió la necesidad de seguir trabajando juntos "para disuadir las amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Oriente Medio", según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El comunicado no mencionaba específicamente a Irán.

Un buque cisterna de gas natural licuado (GNL) de Qatar navegaba el sábado hacia el estrecho con destino a Pakistán, según datos de transporte marítimo de LSEG, en una iniciativa que, según fuentes, fue aprobada por Irán para fomentar la confianza con ambos, que son mediadores en la guerra.

De completarse, sería el primer tránsito de un buque de GNL de Qatar por el estrecho desde que comenzó el conflicto.

Con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China prevista para la próxima semana, ha aumentado la presión para poner fin a la guerra, que ha sumido a los mercados energéticos en el caos y supone una amenaza creciente para la economía mundial.

En los últimos días se han producido los mayores recrudecimientos de los combates en el estrecho y sus alrededores desde que se iniciara el alto el fuego hace un mes, y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques el viernes.

Enfrentamientos entre EU, Irán e Israel continúan

Teherán ha bloqueado en gran medida el tráfico marítimo no iraní a través del estrecho desde que comenzó la guerra con los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en todo Irán el 28 de febrero. Antes de la guerra, una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasaba por esta estrecha vía navegable.

El viernes se produjeron enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas iraníes y buques estadounidenses en el estrecho, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars. La agencia de noticias Tasnim citó posteriormente a una fuente militar iraní que afirmó que la situación se había calmado, pero advirtió de que eran posibles nuevos enfrentamientos.

El ejército estadounidense afirmó que atacó dos buques vinculados a Irán que intentaban entrar en un puerto iraní, y que un caza estadounidense alcanzó sus chimeneas, lo que les obligó a dar media vuelta.

Estados Unidos impuso un bloqueo a los buques iraníes el mes pasado. Sin embargo, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, una evaluación de la CIA indicaba que Irán no sufriría una presión económica grave por el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes hasta dentro de unos cuatro meses, lo que plantea dudas sobre la influencia de Trump sobre Teherán en un conflicto que ha sido impopular entre los votantes y los aliados de Estados Unidos.

Un alto funcionario de inteligencia calificó de falsas las "afirmaciones" sobre el análisis de la CIA, del que informó por primera vez el Washington Post.

Los enfrentamientos se extendieron más allá de la vía navegable. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron que sus defensas aéreas se enfrentaron el viernes a dos misiles balísticos y tres drones procedentes de Irán, y que tres personas sufrieron heridas de gravedad moderada.

Irán ha atacado repetidamente a Emiratos Árabes Unidos y a otros Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. En lo que los Emiratos Árabes Unidos calificaron de grave escalada, Irán intensificó los ataques esta semana en respuesta al anuncio de Trump del "Proyecto Libertad" para escoltar a los buques en el estrecho, que suspendió tras 48 horas.

Trump afirmó el jueves que el alto el fuego, anunciado el 7 de abril, se mantenía a pesar de los brotes de violencia, mientras que Irán acusó a Estados Unidos de incumplirlo.

Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria", declaró el viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

Sanciones y poca diplomacia

Estados Unidos ha encontrado escaso apoyo internacional en el conflicto. Tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Rubio cuestionó por qué Italia y otros aliados no respaldaban los esfuerzos de Washington para reabrir el estrecho, advirtiendo del peligroso precedente que supondría permitir que Teherán controlara una vía navegable internacional.

En declaraciones realizadas en Estocolmo, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que los países europeos compartían el objetivo de impedir que Irán obtuviera armas nucleares y señaló que estaban trabajando para salvar las diferencias con Washington.

Mientras prosigue con la vía diplomática, Estados Unidos también ha endurecido las sanciones para presionar a Irán.

Días antes de que Trump viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, el Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra 10 personas y empresas, incluidas varias en China y Hong Kong, por ayudar a los esfuerzos del ejército iraní para hacerse con armas y materias primas utilizadas para construir los drones Shahed de Teherán.

El Tesoro afirmó en un comunicado que estaba dispuesto a actuar contra cualquier empresa extranjera que apoyara el comercio ilícito iraní y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras, incluidas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo independientes de China.