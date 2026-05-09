Un hombre armado de origen estadounidense ingresó este sábado al Instituto Cultural de México en Washington, sin que se registraran heridos, informó el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. El diplomático explicó que el individuo entró al recinto mientras huía de la policía, aprovechando que el espacio se encuentra abierto al público.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Moctezuma señaló:

Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público. Lo principal es que nadie resultó herido. Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención”

El embajador reconoció la serenidad y eficacia con la que el personal del Instituto y las autoridades locales se coordinaron para resolver el incidente, evitando que se produjera una tragedia. El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se observa al individuo saliendo de la sede mexicana rodeado por elementos policiales.

La rápida intervención permitió que el hecho quedara controlado en pocos minutos, sin consecuencias que lamentar.

El Instituto Cultural de México en Washington es un espacio dedicado a la promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos, con actividades abiertas al público que incluyen exposiciones, conciertos y conferencias.