Retiran comida para gatos que podría enfermar a tu mascota

Autoridades sanitarias en Estados Unidos emitieron una alerta tras el retiro voluntario de un lote específico de comida para gatos, luego de que se detectaran niveles insuficientes de tiamina (vitamina B1), un nutriente esencial para la salud felina. La medida fue anunciada por la empresa Go Raw LLC y difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como parte de sus avisos de seguridad al consumidor.

El retiro corresponde únicamente a un lote del producto Quest Cat Food Chicken Recipe Freeze Dried Nuggets, en presentación de bolsa de 10 onzas (283 gramos). De acuerdo con la información oficial, el alimento podría no contener los niveles adecuados de vitamina B1, lo que, si se consume de manera continua, podría derivar en problemas de salud para los gatos.

La FDA aclaró que estos comunicados se publican como un servicio público y no constituyen un aval al producto ni a la empresa involucrada. No obstante, exhortó a los dueños de mascotas a revisar cuidadosamente los datos impresos en el empaque para confirmar si cuentan con el lote afectado.

Retiran comida para gato por deficiencia de vitamina B1

El producto fue distribuido en tiendas minoristas de varios estados, entre ellos Colorado, Utah, Washington, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Michigan, California, Texas e Illinois. Sin embargo, la medida aplica exclusivamente para un lote identificado con las siguientes características: marca Quest, receta de nuggets liofilizados de pollo para gatos, bolsa de 10 onzas, código de lote C25288, UPC 6-91730-18103-1 y fecha de consumo preferente 15 de octubre de 2027.

Un caso confirmado de enfermedad detonó el retiro de comida para gatos. Freepik.

El alimento se comercializa en envases color beige con cierre hermético y una franja morada en el diseño. Tanto el código de lote como la fecha de caducidad están impresos en la parte frontal de la bolsa, por lo que las autoridades pidieron verificar con atención esa información antes de desechar o devolver el producto.

La empresa explicó que el retiro se inició después de recibir un reporte de una posible enfermedad asociada con el consumo del alimento. Posteriormente, análisis realizados al lote confirmaron niveles de tiamina por debajo de los requeridos en una dieta felina equilibrada. Hasta el momento se ha reportado un caso confirmado de enfermedad; el gato afectado fue atendido por un veterinario y logró recuperarse.

Síntomas y recomendaciones para dueños de mascotas

La tiamina es fundamental para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso en los gatos. Cuando la dieta es deficiente en esta vitamina, los síntomas pueden aparecer de forma progresiva y agravarse si no se corrige la alimentación a tiempo.

Entre los primeros signos se encuentran disminución del apetito, salivación excesiva, vómitos, pérdida de peso y retraso en el crecimiento. En etapas más avanzadas pueden presentarse alteraciones neurológicas como inclinación anormal del cuello hacia el suelo (ventroflexión), cambios en la visión, marcha inestable, movimientos circulares, caídas e incluso convulsiones.

Especialistas señalan que, si la deficiencia se detecta a tiempo y se inicia tratamiento adecuado, suele ser reversible. No obstante, la falta prolongada de tiamina puede provocar complicaciones graves en la salud del animal.

Ante esta situación, la empresa recomendó a quienes hayan adquirido el producto con el lote C25288 suspender de inmediato su uso y devolverlo al establecimiento donde fue comprado para obtener un reembolso completo. Asimismo, pidió a los dueños vigilar cualquier síntoma inusual en sus mascotas y acudir al veterinario si presentan señales compatibles con deficiencia de vitamina B1.